Selim Ovası ayçiçeği ile buluştu. Vali Öksüz, traktöre binde ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturdu.

Kars Valiliği Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin katkıları ile yürütülen ‘Bitkisel Üretim Projeleri’ kapsamında köyler ayçiçeği tarlaları ile renklendiriyor.

“Ayçiçeği Tarlaları ile Kars Renkleniyor Projesi” Selim ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde Ertan Ercan ve Özgür Ercan isimli üreticilere ait tarlalara yağlı ayçiçeği tohumları ekildi. Vali Türker Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Ödül, arkasında pnömatik hassas ekim makinesinin olduğu traktöre binerek Çaybaşı köyünde ayçiçeği tohumlarını toprağa bıraktı.

Ayçiçek tohumlarını toprakla buluşturması ve ardından da buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Vali Öksüz gazetecilere yaptığı açıklamada, Ülkemizin kalkınması için mutlaka üretmemiz lazım. Üretmemiz için de sanayi üretimin yanında tarımsal üretim ve hayvancılığın ilimiz açısından çok büyük bir önemi var. Bizlere ekonomisi bir yandan turizme ve bir yandan da tarım ve hayvancılığa dayalı bir şehiriz. Dolayısıyla ekonomimizin can damarı tarım ve hayvancılık olunca buna yatırım yapmak istiyoruz. Üretimimizi artırmaya çalışıyoruz” dedi.

Öksüz, “İlimiz genelinde Selim ilçesi de dahil olmak üzere bu yıl ayçiçeği üretimi ve bir taraftan da buğday üretimini artırmaya yönelik bazı projeler uygulamaya çalışıyoruz. Öncelikle ayçiçeği tarlaları ile şehrimiz Kars renkleniyor diye ifade ettiğimiz projeyle birlikte çiftçilerimize ayçiçeği üretimini yaptırarak ilimizde ayçiçeği üretimi sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kars’ta toplamda 52 üretici marifetiyle bin 260 dekar, Selim ilçesinde, 600 dekar Arpaçay’da 200 dekar merkez ilçemizde 2 bin 060 dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi.

Öte yandan, Vali Türker Öksüz’e, Selim’de Susuz kaymakamı Onur Yılmazer eşlik etti.