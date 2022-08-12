Selim’de, "Selim Güne Bakıyor " projesi çerçevesinde ekilen ayçiçekleri çiçek açtı.

"Selim Güne Bakıyor " projesi kapsamında çiftçileri "Ayçiçeği Yetişirciliği”ne yönlendirmek amacıyla ekimi yapılan ayçiçeği tarları sarıçiçeklerle doldu taştı.

Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, Selim’de ilk kez ekilen ayçiçeği tarlarında incelemelerde bulundu. Çiftçilerle bir araya gelen Öksüz, Selim’in güne baktığını söyledi. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Vatandaşlarımız, çiftçilerimiz burada İl Özel İdaremiz tarafından temin edilen tohumu ektiler. Gördüğünüz gibi çok güzel ayçiçeği tarları oluştu. Yani bizim projemiz ‘Ayçiçeği ile Kars Renkleniyordu.’ Gerçekten renklendi. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Öksüz, “Burada başarı çiftçilerimize aittir. Biz hem Selim ilçemizde, hem merkez ve Arpaçay ilçemizde toplam 2 bin 60 dekar alanda ayçiçeği ekimini gerçekleştirdik. Yavaş yavaş hasat dönemine doğru yaklaşıyoruz. Biz bugün ayçiçeklerini görmeye geldik. Çok güzel gelişimleri var. İnşallah beklediğimiz ürün ve verim miktarını ulaşacağız. Gayet güzel gelişmeler var. Eylül sonu itibariyle de çok güzel bir hasat yapma imkanına sahip olacağız” diye konuştu. Öte yandan Kars genelinde 2 bin 60 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği tarları da ay çiçekleri çiçek açtı. İlk kez bölgede ekimi gerçekleştirilen ayçiçeği tarları çiftçilerin umudu oldu.