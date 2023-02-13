Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’de 98 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, öğlen namazını müteakip Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Karşıyaka’nın futbol, basketbol ve voleybol takımlarının sporcuları, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve çok sayıda isim katıldı.

Selçuk Yaşar’ın Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan kızı Feyhan Yaşar ile holdingin yönetim kurulu başkan vekili olan diğer kızı İdil Yiğitbaşı, taziyeleri kabul etti.