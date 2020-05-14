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Selçuk Bayraktar'ın T3 Vakfı, İBB ile protokolünü feshetti

Selçuk Bayraktar, mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'nın İBB ile olan ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık" dedi.

Selçuk Bayraktar'ın T3 Vakfı, İBB ile protokolünü feshetti

Selçuk Bayraktar, mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'nın İBB ile olan ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık" dedi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 11:33
2016 Okunma
Selçuk Bayraktar'ın T3 Vakfı, İBB ile protokolünü feshetti

Daha önce de CNN TÜRK ekranlarından duyurmuştu. Bir açıklama yapılmasını istemişti. T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokoklün feshedildiğini duyurudu.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba, Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'nın AK Parti döneminde İBB'den destek aldığını iddia etmişti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, iddiaları yalanlayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklama yapmasını istemişti.

Açıklama gelmemesi üzerine Bayraktar, T3 Vakfı'nın İBB ile olan ortak hizmet protokülünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, açıklamasında "DENEYAP öğrencilerimiz endişe etmesin eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi. Ayrıca hiçbir gönüllünün alın terinin heba olmayacağını belirtti. Bayraktar, milli teknoloji hamlesi hedefinden geri dönmeyeceklerini vurguladı.

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