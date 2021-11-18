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Sel felaketinin yaşandığı Ormanlı’ya 15 milyon TL’lik yatırım

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Temmuz ayında yaşanan felaketinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğü Ormanlı Beldesi’ne dere ıslahı için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 15 milyon TL tutarındaki yatırım çalışmaları başladı.

Ekonomi 18.11.2021, 16:56
Sel felaketinin yaşandığı Ormanlı’ya 15 milyon TL’lik yatırım

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Temmuz ayında yaşanan felaketinde çok sayıda ev, iş yeri ve aracın zarar gördüğü Ormanlı Beldesi’ne dere ıslahı için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 15 milyon TL tutarındaki yatırım çalışmaları başladı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi merkezinde bir çok kez sel felaketi yaşanmış ve vatandaşlar mağdur olmuştu. Son olarak bu yılın Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde onlarca iş yeri ve araç sular altında kalarak tarım arazileri zarar görmüştü. Hasar tespitlerinin yapılmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı belde de yaşanabilecek sel felaketlerini kalıcı olarak önlemek için dere ıslah çalışması başlattı. 15 milyon TL ödenek ayrılan projenin ihalesini alan firma bu gün sabah itibariyle beldede çalışmalara yoğun bir şekilde başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, yıllardır özlemini çektikleri çalışmaların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ormanlı’ya Millet Bahçesi yapılacak

Çalışmalara ilişkin olarak İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Başol şunları söyledi:

“Yaklaşık 4 senedir dere ıslah projesinin peşindeyiz, dolayısıyla 2022 yılında programa alınacağı söylendi. Yaşadığımız sel felaketinden sonra ön çalışma ile beraber öne çekildi. Dün itibarıyla DSİ önderliğinde dere projesi başladı. Dere virajı beldemizde yıllardır açılması düşünülen bir projeydi. Benim de özellikle hayalimdi, hayalimin gerçek olduğunu düşünüyorum. Geçmiş dönemde siyaset yapanlar ile şuanda emeği geçen Milletvekillerimiz ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’a çok teşekkür ediyorum. Ormanlı için iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma yapılan yerden atılda kalan 4 dönümlük bir arazimiz var. Onların imarını aşacağız, tapularını vereceğiz. Mini Millet Bahçesi gibi Ormanlı’ya yakışır şekilde park bahçe yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Şu andaki yatırımımızın ilk etapta 15 Milyon TL civarında, yetmezse bu yatırım artırım bedeli var, KDV’lerle birlikte 19-20 Milyon TL’yi buluyor.”

Bozkurt, “Ormanlı için sevinçliyiz”

Ormanlı Beldesi’nde ki dere ıslah çalışmasını yerinde inceleyen AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ise bu projenin hayata geçmesi ile birlikte Ormanlı Beldesi’nin çehresinin değişeceğini ve daha da güzelleşeceğini vurguladı. Bozkurt açıklamasında şu sözlere yer verdi;

“Bugün Ormanlı için heyecanlı bir gün. Ormanlı’da bu heyecanı görüyoruz. Temmuz ayında büyük bir sel felaketi yaşandı. Sel felaketinin ardından devam eden dere ıslah çalışması ile ilgili projeler hızlandı ve bugün devreye girdi. Bu konuda emeği geçen Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu konuda özveri ile çalıştılar. İnşallah Ormanlı bu dere ıslah çalışmasından sonra gerçekten yeni bir Ormanlı için çığır açılacak, sevinçliyiz, gururluyuz. Yoğun bir çalışma içerisinde olan başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ormanlı için hayırlı olsun”

İhaleyi bir yıl süre ile alan firmanın çalışmaları resmi tarihinden daha önce tamamlamayı planladığı ifade edildi.

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