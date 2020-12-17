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Sektörün maliyetleri artarken gelirleri azalıyor

Hayatımıza aniden giren pandemiyle birlikte eğitimden üretime, perakendeden gıdaya kadar birçok sektör derinden etkilendi. Birçok alanda, bakım onarımdan güvenliğe, peyzajdan teknik servise kadar çeşitli hizmetler sunarak sektörlerin ve ekonominin devamlılığını sağlayan tesis yönetim sektörü, pandemiden olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alıyor. Okul, AVM ve işletmelere hizmet veren tesis yönetim firmalarının ciddi ciro ve iş kayıpları yaşadığını belirten Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, “Salgın, sektörü bir hayli zorluyor. Sektörde yaşanan sorunlar ülke ekonomisine de yansıyacak” dedi. 

Ekonomi 17.12.2020, 17:50
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Sektörün maliyetleri artarken gelirleri azalıyor

Covid-19 pandemisinin etkileri artarak devam ederken pandemi sebebiyle üretimden, perakendeye, ulaşımdan gıdaya kadar birçok sektör ciddi sorunlar yaşıyor. Salgın ve pandemi gibi kritik dönemlerde hayatın devamlılığı için son derece önemli olan ve her yıl yüzde 30 büyüyen tesis yönetim sektörü de salgından etkilenen sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sektörün 2020 yılını değerlendiren ve gelecek öngörülerini paylaşan Tesis Yönetim Derneği (TRFMA) Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu, 2020 yılının sektör için ekonomik ve yoğunluk açısından zorlayıcı bir yıl olduğunu ancak pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2021 yılından umutlu olduklarını söyledi.

Üretimin durduğu sektörlere hizmet veren tesis yönetim firmalarının ciddi gelir kayıpları yaşadığını aktaran Çelebioğlu, “Okul, fabrika ve AVM gibi alanlara hizmet veren firmaların gelirleri azalırken, hastane ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu sektörlere hizmet veren firmaların giderleri arttı. Sektör azalan gelir, artan iş yükü, yükselen insan kaynağı ve dezenfeksiyon maliyetleriyle zor günler yaşıyor. Sektörde yaşanabilecek kesinti ve aksaklıkların, ülke ekonomisine ve salgın hızına doğrudan yansımaları olabilir” şeklinde uyarılarda bulundu.   

“Birçok sorunla aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyoruz”

Pandemiyle birlikte her sektör ve alanda iş yüklerinin ciddi oranda arttığını vurgulayan Çelebioğlu, “Salgın nedeniyle AVM, hastane, fabrika, okul ve sitelerin yönetimi çok daha büyük önem kazandı. Bu da sektörün iş yükünü artırdı. Bu artışa bağlı olarak birçok sektör çalışanı işi bıraktı ve yeni çalışan bulma konusunda sorun yaşıyoruz. Yeni personel de yüksek ücret taleplerinde bulunabiliyor. Ayrıca bu alanların dezenfeksiyonlarında kullanılan ürün birim fiyatları, kullanım sıklığı arttı. Maliyet artışlarına karşın, hizmet verilen tesisler aidatlarda indirim taleplerinde bulunurken bazı tesislerde aidat ödeme sorunları başladı. Sektör olarak azalan gelir, artan insan kaynakları, dezenfeksiyon maliyetleri, artan iş yükü gibi birçok sorunla aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyoruz” diyor. 

“Sektör çalışanlarına ayrıcalık ve ilave ücret ödenebilir”

Tesis yönetimi olmadan salgınla etkili bir mücadelenin mümkün olmayacağının da altını çizen Çelebioğlu,  şöyle devam etti, "Salgınla mücadelede hayatın her alanında tedbirlerin alınması, temizliğin ve dezenfeksiyonun doğru yapılmasını son derece önemli. Salgında sağlık çalışanları ile aynı risk ve özveri ile çalışan sektör ve sektör çalışanları desteklenmeli. Sektörümüz, insan gücü ve emeğine dayalı bir sektör. Sektörü ve çalışanları koruyamazsak işler daha da güçleşir. Sektör çalışanlarını kısa çalışma ödeneği ile eve göndermek ülke, salgın ve üretim için çare olmayacaktır. Özellikle sağlık tesislerinde çalışan tesis yönetim personeli için ayrıcalıklar yapılması, belki ilave ücret ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz.”

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