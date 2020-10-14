Şekerbank’tan “Dünya Kadın Çiftçiler Günü”ne özel kampanya
Şekerbank, “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü”nü kadın çiftçilere özel hazırladığı kampanyası ile kutluyor. Banka, ilk ay faizsiz sunulan ve hasat zamanına göre geri ödemeli olan kampanyası ile tarıma ve kadın çiftçilere desteğini sürdürüyor.
“Anadolu Bankacılığı” misyonu çerçevesinde özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların girişimci olarak ekonomiye dahil edilmesine yönelik ürün ve hizmetler sunan Şekerbank, “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü”nü hazırladığı kampanyası ile kadınların tarımsal faaliyetlerini destekleyerek kutluyor.
Şekerbank kampanya kapsamında 24 aya varan vadelerle, ilk ay faizsiz ve hasat zamanına göre geri ödemeli nakit desteği sunuyor.
Tuğbay Kumoğlu: “Kadın çiftçileri desteklemeye devam edeceğiz”
Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tam 67 yıldır tarımı, çiftçiyi ve üretimi destekleme misyonumuz çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadınların, tarımsal üretim, kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gıda üretimi ve güvenliğinde oynadıkları önemli rolü göz önünde bulundurarak, bu özel gün vesilesiyle ekim ayı boyunca geçerli olacak kampanyamızın, kadın çiftçilerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Anadolu’daki kadın çiftçilere ve girişimcilere destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”
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