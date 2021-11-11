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Şekerbank ve Smart Güneş Teknolojileri arasında finansman protokolü

- Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Zehra Karaca Işık:- "Smart Güneş Teknolojileri ile imzaladığımız anlaşma doğrultusunda da müşterilerimize çatı GES sistemleri kurulumunun hem uygun koşullarda finansmanı hem de güvenilir teknik çözümler sunan iş ortaklarıyla çözümü konusunda destek veriyoruz"

Ekonomi 11.11.2021, 11:36
Şekerbank ve Smart Güneş Teknolojileri arasında finansman protokolü

İSTANBUL(AA) - Şekerbank, enerji verimliliğinin finansmanı kapsamında 2009 yılında Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği EKOkredi ile enerji tasarrufuna yönelik her türlü yatırımı desteklemeyi sürdürüyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla güneş enerjisi santral yatırımlarıyla Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen oyunculardan biri olan, aynı zamanda yerli panel ihracatçısı kimliğiyle de faaliyetlerine devam eden Smart Güneş Teknolojileri ile protokol imzaladı.

Şekerbank, protokol kapsamında çatı GES yatırımları ile fotovoltaik güneş paneli alımlarında ihtiyaç duyulan finansman desteğini EKOkredi ile avantajlı koşullarda sunuyor.

Şekerbank, iş birliği kapsamında çatı GES yatırımı ve kurulumu işlemlerinde 6 aya kadar ödemesiz dönem ve 60 aya varan vadelerle nakit desteği, panel alımlarında ise 12 aya varan vade fırsatını avantajlı koşullarda esnek ödeme seçenekleriyle sunacak.

İş birliği kapsamında Şekerbank ile yeni çalışmaya başlayacak olan müşteriler, “Hoşgeldin Paketi” ile ilk 6 ay çek ve senet tahsili işlemlerini ve EFT/havale işlemlerini masrafsız olarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca müşteriler toplu EFT uygulaması ücretinden ve çek defteri masrafından da muaf tutulacak.

- Şekerbank enerji verimliliği sağlayan yatırımları 12 yıldır finanse ediyor

Şekerbank EKOkredi ile ticari işletmelere ait tesislerin mantolama ve izolasyonundan endüstriyel doğal gaz dönüşümüne, A sınıfı enerji tüketimine sahip makine ve teçhizat alımından atık arıtma ve atık yönetimine, yenilenebilir enerji yatırımlarının üretim, kullanım ve dağıtımından, riskli yapıların yıkılıp B sınıfı olacak şekilde yenilenmesine kadar enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayan yatırımları 12 yıldır finanse ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Zehra Karaca Işık, Şekerbank olarak enerji verimliliği yatırımları için finansman ürünümüz ‘EKOkredi’ ile 12 yıldır kurumsal ve ticari müşterilerin yanında olduklarını belirterek, "Smart Güneş Teknolojileri ile imzaladığımız anlaşma doğrultusunda da müşterilerimize çatı GES sistemleri kurulumunun hem uygun koşullarda finansmanı hem de güvenilir teknik çözümler sunan iş ortaklarıyla çözümü konusunda destek veriyoruz. Bankamızın geliştirdiği EKOkredi ile enerji verimliliği alanında bugüne dek 1,3 milyar TL’ye yakın finansman desteği sağladık. Bu doğrultuda, enerji verimliliğine yönelik projeleri yakından takip ediyor, farklı istek ve ihtiyaçlara göre müşteriye özel finansman imkânı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de enerji verimliliğine yönelik ihtiyaçlar için müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ise şirket olarak çatısına güneş enerjisi kurmak isteyen yatırımcılara Şekerbank iş birliği sayesinde sunulan finansman imkânlarıyla yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına katkı sağladıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artması gerekiyor. Hem ülke olarak net sıfır emisyon hedefine giden yolda ivme kazanmamız hem de ülkemizde Yeşil Mutabakat’a uyum ve ucuz enerjiye erişim gibi sorunların üstesinden gelmemiz için devletin ve devlet kurumlarının yanı sıra, özel sektörün ve elbette finansman sağlayıcıların katılımı son derece önemli. Şekerbank gibi çok güçlü bir finans kuruluşu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile çatı üstü GES’e yatırım yapmak isteyen şirketler için uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı ve yeni projelerin temellerinin atılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Şunu unutmayalım ki Avrupa’da yenilenebilir enerjinin bu kadar yaygınlaşmasında en büyük katkıyı finansmandaki kolaylıklar yaptı. Bu kolaylıklar ülkemizde de sağlanırsa yeni yatırımlar gerçekleştirilebilecek, Türkiye’nin güneş potansiyeli hak ettiği şekilde değerlendirilebilecektir.”

#Şekerbank
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