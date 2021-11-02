Şekerbank, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile protokol imzaladı

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında veteriner hekimlerin 750 bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçlarını 6 ay ödemesiz dönem seçeneği ile karşılarken birçok bankacılık ürününde yıllık 3 bin 500 TL’ye varan avantaj sağlayacak.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, sektörlere özel sağladığı destekler ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıran banka, şimdi de veteriner hekimlerin ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir destek paketi oluşturdu.

Paket kapsamında Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile protokol imzalayan Şekerbank, veteriner hekimlerin 750 bin TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını ilk 6 aya kadar ödemesiz dönem seçeneği ile karşılayacak.

İş birliğine yönelik protokol, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin yanında olmaya aralıksız devam eden bir banka olarak, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile üyelerine özel ilk kez Şekerbank tarafından sunulan ayrıcalıklar içeren protokolümüzü imzaladık. Veteriner hekimlere sektörde ilk olan ayrıcalıklar sunacağız. Destek paketimiz ile veteriner hekimlerin 750 bin TL’ye kadar nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullarda karşılayacağız. Bu önemli desteği sunmamızda yanımızda yer aldıkları için Türk Veteriner Hekimleri Birliğine teşekkür ediyoruz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre Şekerbank, imzalanan protokol kapsamında veteriner hekimlere tüm işlemlerde öncelikli hizmet verilmesinin yanı sıra sunduğu paket kapsamında bankacılık ürünlerinde yıllık 3 bin 500 TL'ye varan avantaj sağlayacak.

Banka, "Üreten Kart" sahibi Türk Veteriner Hekimleri Birliği üyelerine 3 bin TL aylık harcamaya 50 TL, 6 bin TL aylık harcamaya 100 TL, 10 bin TL aylık harcamaya 150 TL ekstre indirim fırsatından yararlanma imkanı tanıyacak.

Şeker Bonus Kart sahibi birlik üyelerine ise 12 ay boyunca aylık 2 bin TL harcama sözüne 200 TL bonus hediye edilecek.

POS'unu Şekerbank'tan alan birlik üyesi veteriner hekimler yıllık kart ücreti ve hesap işletim ücreti de ödemeyecek, internet ve mobil şube üzerinden havale ve EFT işlemlerini bedelsiz yapacak.

Nakit desteğinden yararlanan ya da POS'unu Şekerbank'tan alan birlik üyesi veteriner hekimler ayrıca 10-25-50 yapraklı çek karnesini ücretsiz temin edecekler.

Protokol süresince veteriner hekimlere, DBS ile taşıt tanıma sistemi ve Petrol Ofisi istasyonlarından yapacakları alışverişlerde yüzde 5 indirim sunacak olan Banka, KASKO sigortasına özel yüzde 12 indirim uygulayacak.

