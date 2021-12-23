Şekerbank'tan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı“

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren müşterilerini kur farkına karşı korumak amacıyla "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününü sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, söz konusu yeni mevduat ürünü ile Türkiye genelindeki tabana yaygın birikim sahibi bireysel müşterilerinin TL varlıklarda kalarak piyasadaki kur hareketliliklerine karşı korunmasına imkan sağlayacak.

Şekerbank, yeni ekonomi destek paketleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının devreye aldığı yatırım araçlarından "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününü, ilgili tüm altyapı ve süreçlerini tamamlayarak müşterilerinin kullanımına sundu. Banka, sunduğu mevduat ürünü ile birikimlerini TL olarak değerlendirmek isteyen müşterilerini piyasalardaki kur hareketliliğine karşı koruyacak.

- Mevduat ürününden stopaj alınmayacak

Şekerbank'ın sunduğu "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" kapsamında, ilgili TL vadeli mevduat hesabının vadesinin geldiği gün, hesap açılışında belirlenen mevduat faizi ile hesap açılış ve vade tarihleri arasındaki kur değişim oranı kıyaslanacak ve yüksek olan oran üzerinden müşteri getiri sağlayabilecek. Stopaj bedelinin alınmadığı ve bireysel müşterilerin faydalanabileceği mevduat hesabı ile Banka, vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek farkı müşterinin hesabına TL olarak yansıtacak. TL bazlı ve 3,6,9 veya 12 ay vadeli olarak açılabilecek "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı"nda, minimum faiz oranı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz oranı uygulanacak.

Tüm Şekerbank şubelerinden açılabilecek "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ile ilgili detaylı bilgiye www.sekerbank.com.tr adresinden ulaşılabilecek.