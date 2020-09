Şeker pancarın tatlı yolculuğu başladı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde şeker pancar hasadı yapılmaya başladı. Veriminden memnun olunan şeker pancarın ton fiyatının geçen sene ile aynı olduğunu ifade eden üreticiler, girdilere yapılan zamlar yüzünden kârlarının azalacağını söyledi.

Her sene Eylül ayının başında yapılan şeker pancarı hasadı, Eskişehir’in tepebaşı bölgesinde de başladı. Üreticiler, bu sene pancarın verimli olduğunu ifade ederken, ton fiyatının 320 liradan satıldığını belirtti. Geçen sene ile bu seneki satış fiyatları aynı olurken, girdilere yapılan zamlar sebebiyle üreticilerin kazançları düştü. Ayrıca Korona virüs (Covid-19) yüzünden yaşanan pandemi sebebiyle ithal olarak alınan gübre ve ilaç gibi ürünlerde de fiyat artışlarının olması, üreticilerin karını etkiledi.

“Önceki yıllara göre şu an her şey güzel gidiyor”

Önceki yıllara göre her şeyin güzel gittiğini söyleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, borçlar konusunda da üreticilerin soluk alması gerektiğini ifade ederek, “2020 yılın pancar sökümüne başlamış bulunuyoruz. Çok meşakkatli ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Kaldı ki bu hastalık döneminde biz üreticiler tarlada da virüsle mücadele ediyoruz. Her türlü sıkıntılara rağmen üretim yapmaktayız. Çiftçimiz çok güzel bir pancar üretim yapmış, güzel verim olduğunu düşünüyorum. Önceki yıllara nazaran şu an satış esnasına varana kadar her şey güzel. El açmıyoruz, avuç açmıyoruz biz alnımızın terini alalım diyoruz. Bugün mazot 6-7 lira civarlarına gelmiş. Şu anda üreticimizin öyle bir durumu var ki, hakikaten zor şartlarda mücadele ediyoruz. Bizim şimdiye kadar mevcut olan hem özel hem de devlet bankalarında olan borçlarımız bir defa 5 yıla yaysınlar. Bunu bir defa yapsınlar. Çünkü biz üretmeye devam etmek zorundayız. Üstüne basa basa söylüyorum üretmezsek bu ülke aç kalır. Ben mazotu, ilacı, gübreyi alamazsam, kredimiz ödeyemezsem bir dahaki sene nakit paraya ihtiyacımız var. Bizim borç konusunda soluk almaya ihtiyacımız var” dedi.

“Taban fiyatının açıklanması konusunda hükümetimizden gerekli adımları bekliyoruz”

Pancar üreticisi Mehmet Ali Törü ise, taban fiyatlarının halen açıklanmadığını belirterek, “Pancarın; hazırlanması, ekimi, çapası, ot ilacı ve sulaması çok masraflı. 15-20 gün süreyle 6 sefer sulama yaptık. Verim iyi görünüyor. Tabii ki bu verim tarlanın hepsini bitirdiğimizde belli olacak. Ortalama dönüm başına 7-8 ton bekliyoruz. Devletimiz 2018’de bir fiyat açıkladı. Geçen yıl da o fiyatla satış yaptık. Halen taban fiyatı açıklanmadı. O konuda hükümetimizden gerekli adımları bekliyoruz. Girdiler haliyle yükseldi. 2018’deki ilaç fiyatıyla, gübre fiyatıyla şu ankiler aynı değil. 2018’de pancarın dekar başına çapa masrafı 80 lirayken bu sene 120 lira oldu” diye konuştu.