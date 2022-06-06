Şeker fiyatları uçtu! 'Beş yılın zirvesinde'

Şeker, en büyük ihracatçı ülke olan Brezilya’nın tedarikinin azalacağı endişeleriyle Londra’da beş yılın zirvesine yükseldi.

Beyaz şeker vadelileri New York’ta yüzde 3,3 yükselirken ham şeker de değer kazandı. Ham petrolün üç ayın zirvesine yakın seyretmesinin de Brezilya’daki değirmenlerin etil alkol üretimine yönelerek şekerdeki fiyat artışına katkıda bulunabileceği değerlendiriliyor.

Cuma günü yayımlanan bir veri fon yöneticilerinin beyaz şeker için beklentilerini son 15 ayın zirvesine çıkardığını gösterdi.

Geçtiği bir bilgi notunda, “Brezilya’daki üreticilerin etanol üretimini şekere tercih etmesiyle makro tablo olumlu görünüyor” diyen ADM Investor Services International, “Brezilya şeker üretimi yatırımcıların kararları üzerinde etkili olurken piyasa biraz daha iyileşmeye hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz şeker Londra piyasasında 2016 Ekim ayından beri en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 2,4 yükselişle ton başına 591,90 dolardan işlem gördü. Ham şeker de New York piyasasında yüzde 2 değer kazandı.

Türkiye'de şeker ithalatına sıfır gümrük

Dünyada şeker fiyatlarının yükseldiği ortamda Türkiye 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı getirmişti.

Resmi Gazete'nin 27 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan karar ile 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatında gümrük vergisi ve varsa ek mali yükümlülükler sıfır olarak uygulanacak.

Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 15 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanacak tebliğle belirlenecek. (Bloomberght)