Şehir dışından Samsun’a gelen misafirler kasa kasa balıkla dönüyor

Samsun’a gelen misafirler, kasa kasa balık alarak memleketlerine dönüyor.

Karadeniz’in balık merkezi konumunda bulunan Samsun’da İstanbul, İzmir ve diğer sahil şehirlerine göre oldukça ucuz ve bol balık bulunuyor. Samsun’da bulunup da bu özelliğini bilen kişiler ise memleketlerine dönerken elleri boş dönmeyip, en az 1 aylık tüketecekleri balıkları da yanında götürüyorlar. Samsun’dan yaşadığı şehre dönen yerli ve yabancılar köpük içerisinde deniz buzuyla kaplanmış kilolarca balığı yanlarına alarak şehirden ayrılıyorlar.

“Samsun’daki balık fiyatları İstanbul’daki fiyatların yarısı”

İstanbul’a göre Samsun’daki balık fiyatlarının çok ucuz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Balık fiyatları Samsun’da çok uygun. Diğer şehirlerde özellikle İstanbul, İzmir gibi şehirlerde balık fiyatı Samsun’a göre oldukça pahalı. İstanbul’da balık fiyatları buradakinin neredeyse 4 katı. İstanbul’a dönerken çipura, levrek ve barbun aldık” dediler.

“Şehir dışına gideceklere buzlu kutuda balık satıyoruz”

Şehir dışından gelenlerin de memleketlerine dönerken strafor kutularda balık aldığına değinen balık satıcısı İsmet Akpınar, “Havaların serinlemesi tezgahlara olumlu yansıdı. Balıkların fiyatı uygun olduğu için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Satışlarımız gayet güzel. Mezgit kilo 20, palamut tane 20, barbun 30, çinakop kilo 40, istavrit kilo 30, deniz somonu kilo 50, levrek ve çipura da kilosu 80 liradan satılıyor. Şehir dışından gelenler de çok oluyor. Memleketine gidecekler kilolarca balık alıyor. Onlara da buzlu kutu yapıp gönderiyoruz. Bazıları da şehir dışından telefonla sipariş veriyor, onlara da gönderim yapıyoruz. Diğer büyük şehirlere göre Samsun’da balık fiyatları uygun olduğu için her ile balık gönderiyoruz” dedi.