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Seferihisar’da turuncu şenlik

İzmir Seferihisar’da yetişen mandalinanın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen 21. Seferihisar Mandalina Şenliği renkli görüntülere sahne olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu topraklar, umudumuzu büyütmek için her şeye sahip. Yeter ki doğru kullanalım, birbirimize, toprağımıza sahip çıkalım, üretmeye devam edelim” dedi.

Ekonomi 05.12.2021, 18:30
Seferihisar’da turuncu şenlik

İzmir Seferihisar’da yetişen mandalinanın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen 21. Seferihisar Mandalina Şenliği renkli görüntülere sahne olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu topraklar, umudumuzu büyütmek için her şeye sahip. Yeter ki doğru kullanalım, birbirimize, toprağımıza sahip çıkalım, üretmeye devam edelim” dedi.

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi yapılan, ilçenin turuncu şenliği başladı. Seferihisar’da yetişen mandalinanın Türkiye ve yurt dışından daha geniş kitlelere ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen Seferihisar Mandalina Şenliği, Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşü ile başladı ve kapalı pazar yerinde devam etti.

Soyer: “Üreticimizin elinden tutuyoruz”

2009 yılında Seferihisar Belediye Başkanı seçildiğinde şenliği yeniden başlattıklarını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Onlarca yıldır unutulmuş bir geleneği vardı Seferihisar’ın. Mandalina şenliği vardı. Kesintiye uğramış, ’bunu tekrar başlatmamız lazım’ demiştik ve başlattık. 2019 yılında, mandalinamız için coğrafi işaret aldık. Aslında Seferihisar’da atalık tohumların yeşertilmesinden kooperatiflerin kurulmasına; üretici pazarlarının açılmasına, mandalinanın katma değerini büyütecek kurutmasının yapılmasına, birliğin kurulmasına kadar o kadar çok şey yaptık ki. Üreticimizin elinden tutuyoruz. Üreticimize can suyu veriyoruz. Vahşi sulamayı bir tarafa bıraktırıyoruz. Atalık karakılçık buğdayını yeniden Anadolu toprakları ile buluşturduk. Bu bereketli topraklar, şu anda yaşadığımız hayat kalitesinden çok daha yükseğini bize sağlayabilir. Bunun için siyaset ve belediye başkanlığı yapıyoruz ama göreceksiniz, Seferihisar’dan başlattığımız ışık İzmir’e ve Türkiye’ye aydınlık oluyor. Yepyeni bir Türkiye’yi hep beraber kuracağız. Umudunuz hiç eksilmesin. Bu topraklar, umudumuzu büyütmek için her şeye sahip. Yeter ki doğru kullanalım, birbirimize, toprağımıza sahip çıkalım, üretmeye devam edelim. Çocuklarımız, bu topraklarda üretiyor olmaktan gurur duyacaklar. Ürettikleri ile doğduğu yerde doyacaklar” diye konuştu.

Seferihisar Mandalina Şenliği kapsamında; ’Mandalina Kralı’ ve ’Mandalina Kraliçesi’, en iyi mandalina üreticisi, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya da seçildi.

Şenliğe; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, meclis üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

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