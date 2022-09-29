Seferberlikten kaçan Ruslar daha çok 2-3 aylık kiralık ev arıyorlar

Antalya’da daha önce savaştan kaçan Rus ve Ukraynalı vatandaşlara evlerini yüksek fiyattan vererek bir süre sonra ortada kalan ev sahipleri bir kez daha uyarıldı. Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, “Antalya’da göçlerden dolayı ve öğrenci durumundan ötürü kiralık ev kalmadı. Çok zor ve vahim bir durumdayız. Şu anda gelen Ruslar da fiyatlar konusunda pazarlık yapıyorlar. Sanırım önceki yaşananları duydular, daha seçici oldular" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile devam eden savaşta seferberlik kararı almasının ardından ülkeden kaçmak isteyen Rusların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Antalya’ya gelen Rus vatandaşları, normalleşme adımları karşısında geri dönmek için daha çok 2-3 aylık kiralık ev arıyorlar. Öte yandan daha önce tavan fiyattan ev kiralayan Rusların bu kez daha tedbirli davranarak pazarlık yaptıkları da ifade edildi.

"Rus vatandaşlarının ağırlığı yüzde 10-20 civarında"

Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçiler Odası Başkanı İsmail Çağlar, turizmin başkenti Antalya’nın her şehirden göç aldığını belirterek, "Şu anda Rusya ve Ukrayna savaşından sonra yüzde 10 daha fazla Rusya vatandaşı geliyor. Antalya’da çok fazla kiralık konut kalmadı. Antalya’ya ülke içerisinde de büyük göç var. Rus vatandaşlarının ağırlığı yüzde 10-20 gibi oldu. İlk savaş çıktığında kira ve ev fiyatlarında bir balon vardı, bu patladı. Ben o zaman da uyardım. Şu anda öyle bir fiyat artışı yok, zaten öyle bir kiralık ev de yok. Ev arayanlar ev de bulamıyor” dedi.

"Şu anda mahkemeler bu davalar ile doldu”

Evini yüksek fiyattan vermek isteyenlere yönelik bir kez daha uyarıda bulunan Çağlar, “Ben müşterilerimize her zaman söylüyorum mutlaka işi ehli ile yapın. Maliye ve oda kaydı olanlar ile alışveriş yapın. Her önüne geleni emlakçı sanmasınlar. Bu konuda biraz daha titiz olsunlar, kandırılmazlar. 6 bine yakın emlakçı varken, 15 bine varan korsan emlakçı var. Bu insanlar da bizim ekmeğimizi çalıyorlar. Çok mağdur olan arkadaşımız oldu. Uyandıkları zaman geç oldu. Şu anda mahkemeler bu davalar ile doldu” diye konuştu.

"Daha çok 2-3 aylık kiralık ev istiyorlar"

Çağlar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şu anda gelen Rus vatandaşlar denize yakın oturmak istiyorlar, bunun için de Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerini daha çok tercih ediyorlar. Daha çok 2-3 aylık kiralık ev istiyorlar. Bizim de yerli halkımız uyandı. Daha önce de kirasını ödemeden giden olduğu için ev sahipleri vermek istemiyorlar. Ev sahipleri kendilerini karşıdaki insanların yerine koysunlar. Şu anda gelen Ruslar da fiyatlar konusunda pazarlık yapıyorlar. Sanırım önceki yaşananları duydular, daha seçici oldular. Antalya’da göçlerden dolayı ve öğrenci durumundan ötürü kiralık ev kalmadı. Çok zor ve vahim bir durumdayız.”

"Korsan emlakçılar kira fiyatlarını daha çok arttırıyor"

Konyaaltı ilçesinde 5 yıldır uzman gayrimenkul danışmanı olarak görev yapan Göksel Kavuzlu ise, yabancı uyruklu vatandaşların özellikle bu ilçeye akın ettiklerini söyledi. Kira konusunda telefon trafiğinin arttığını belirten Kavuzlu, “Kira artışları devam ediyor. Biz de bu durumdan memnun değiliz. Bunlar gelip geçici şeyler; kısa dönemin karı diye düşünülüp sonra uzun dönem zarar olabiliyor. Biz mülk sahiplerini bilinçlendiriyoruz. Korsan emlakçılar kira fiyatlarını daha çok arttırıyor. Biz bu senaryoyu 2-3 ay önce yaşadık. Kiralarını ödemeden kaçtıklarını biliyoruz. Rus turistler şu anda daha çok kısa süreli istiyorlar. Ne zaman ne olacağı belli değil. Bugün savaş var herkes geliyor, yarın barış olur gelenler geri döner. Kısa vadeli kiralık arıyorlar. Biz yıllık ya da 6 aylık verilmesini istiyoruz. Acele yapılan kiralamalarda çok mağdur olan var” dedi.