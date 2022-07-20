SEDDK’nın yeni başkanı ve kurul üyeleri göreve başladı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yeni atanan başkan ve kurul üyeleri görevlerine başladı.

7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile SEDDK Başkanlığına atanan Mehmet Akif Eroğlu, İkinci Başkan Davut Menteş, Kurul Üyeleri Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör 18 Temmuz 2022 tarihinde görevlerine başladı.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza, sigorta ve özel emeklilik sektörümüzün denetleyici ve düzenleyici kurumunun başkanlığına atanmam dolayısıyla şükranlarımı arz ederken, sektörümüze desteğini esirgemeyen Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sigorta ve özel emeklilik sektörleri ekonominin itici güçlerinden biri olarak, ülkemizin kalkınmasında önemli bir güvence olup, her iki sektörümüzün sağlıklı bir şekilde büyümesi güçlü Türkiye yolunda büyük önem arz ediyor. Kurulduğu günden bu yana kamunun yararını gözeterek sektörün gelişimi için birçok önemli işe imza atan SEDDK, yeni kurul üyeleri ve dinamik kadrosuyla bundan sonra da başarılarını emin adımlarla sürdürecektir. SEDDK olarak yeni dönemimizde sektörle ilgili tüm konuları daha öngörülebilir ve kucaklayıcı bir şekilde, ortak akılla çözmek adına tüm paydaşlarla birlikte durmadan çalışacağız" dedi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu:

Başkan Mehmet Akif Eroğlu

İkinci Başkan Davut Menteş

Kurul Üyesi Yusuf Dinç

Kurul Üyesi Mahmut Güngör

Kurul Üyesi Fatih Küçükcan