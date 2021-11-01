SEDAŞ'tan Dünya Tasarruf Günü mesajı

ANKARA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), "Tuvalimiz Trafolar" projesi kapsamında 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü mesajını Bolu'daki bir trafo aracılığıyla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Bolu merkezindeki bir trafoya "Geleceğini Düşün Enerjini Boşa Harcama" yazılarak kaynakların verimli kullanımının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Direktörü Sinem Yorulmaz, 4 Ekim tarihinin önemine işaret ederek, "31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde, yaşamsal değere sahip enerjinin tasarruflu kullanılması için bir çağrıda bulunduk. Sürdürülebilirliğin önemini artırdığı günümüzde enerji tüketiminde geleceğin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tuvalimiz Trafolar projemizle tüm toplumu yakından ilgilendiren konularda farkındalık mesajları vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı