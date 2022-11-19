SEDAŞ, “En Övgüye Değer” ödülünü kazandı

SEDAŞ, İMİ Conferences tarafından düzenlenen “Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2022”de “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde “En Övgüye Değer” ödülünün sahibi oldu.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), müşteri deneyimi yönetimi projesi “İKİGAİ” ile İMİ Conferences tarafından düzenlenen “Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2022”de “En İyi Müşteri Deneyimi” kategorisinde ‘En Övgüye Değer’ Ödülü’nün sahibi oldu.

SEDAŞ, ismini Japon felsefesindeki “varlık nedeni” öğretisinden alan İKİGAİ projesini geçtiğimiz yıl hayata geçirdi. Proje kapsamında kurum içi çalıştaylar, müşterilerle birebir görüşmeler, eğitim programları ve şirket içi farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. “İKİGAİ” ile müşteri memnuniyeti ve tüm parametrelerde ivme yakalayan şirket, bu başarısını aldığı ödülle taçlandırmış oldu.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ödülle ilgili olarak, “Şirket stratejimizi müşterileri daima önceleyerek oluşturuyor, “Enerjimizin kaynağı müşterimizin memnuniyetidir” mottosu ile hareket ediyoruz. İKİGAİ projesi bu temel stratejiye hizmet etmek için üst düzey yöneticilerimizden saha çalışanlarına kadar tüm pozisyonlarımızı, müşteriye dokunan tüm bölümlerimizi, tüm süreçlerimizi kapsayacak ve iyileştirecek şekilde oluşturuldu. Uçtan uca tüm müşteri deneyimini izliyor; müşteri beklenti ve talepleri doğrultusunda gerek çağrı merkezimizde, gerek müşteri hizmet merkezilerimizde ve gerekse alternatif iletişim kanallarımızda hızla aksiyonlar alıyoruz. Projemize başladığımızdan bu yana müşteri memnuniyetinde çok ciddi artışlar kaydettik. Hazırladığımız müşteri yolculuk haritalarımıza uygun olarak, periyodik ölçümlerimiz ve iyileştirme aksiyonlarımız devam ediyor. Müşteri memnuniyetini daha ileriye taşımak için hayata geçirdiğimiz İKİGAİ projemiz ile bu ödülü almaya layık görüldüğümüz için çok mutluyuz. Başarımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu yıl 18’incisi düzenlenen “Türkiye İletişim Merkezleri Günü” kapsamında verilen “Türkiye İletişim Merkezi Ödülleri 2022” organizasyonunda sıra dışı ve özgün projelere veriliyor.