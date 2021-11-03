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Securitas, dijitalleşmeye Smart çözüm sunuyor

- Securitas İnsan Kaynakları Direktörü Öyküm Gülay:- "Securitas olarak 2021 yılında İK da dahil olmak üzere dijitalleşmeye 10,2 milyon TL'lik bütçe ayırdık. Bu rakamı 2022'de yaklaşık 13,5 milyon TL'ye çıkartmayı planlıyoruz"

Ekonomi 03.11.2021, 11:32
Securitas, dijitalleşmeye Smart çözüm sunuyor

İSTANBUL (AA) - Securitas, insan kaynaklarının dijitalleşmesinde de aktif olarak kullandığı Smart uygulaması (Security Management Art) ile fark yaratıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yazılımı Securitas Türkiye tarafından geliştirilen Smart uygulaması, Securitas ve bağlı şirketlerinin kalitesini ölçmek, arttırmak ve anlık raporlama yapmak üzere kurgulanan dijital bir platform olarak öne çıkıyor.

Gerek Securitas çalışanları gerekse hizmet verilen şirketlerin ilgili yöneticilerinin erişimine açık olan Smart ile verilen hizmetler, gerçekleştirilen görevler, alınan eğitimler gibi birçok hizmet başlığı online olarak takip edilebiliyor.

Smart; özel güvenlik görevlileri ve saha yöneticileri için rutin ya da anlık görev atama ve takibinin yanı sıra eğitim ve anket programlama, 7/24 görev takibi, performans değerlendirmesi için veri oluşturma, hizmet kalitesi ölçümleme gibi pek çok işleve sahip. İzin talepleri de Smart içindeki izin modülü üzerinden yapılabiliyor.


- "Tüm süreçlerimizi dijitale taşımaya çalışıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas İnsan Kaynakları Direktörü Öyküm Gülay, şirket için dijitalleşmenin 2021 yılında olduğu gibi 2022'de gündemde olduğunu belirterek, "Securitas olarak 2021 yılında İK da dahil olmak üzere dijitalleşmeye 10,2 milyon TL'lik bütçe ayırdık. Bu rakamı 2022'de yaklaşık 13,5 milyon TL'ye çıkartmayı planlıyoruz. Tüm süreçlerimizi dijitale taşımaya çalışıyoruz. İş başvurularını bile online almaya başladık. e-başvuru sistemimiz için yaptığımız yatırımlarla yapay zeka gelişimini ilerletiyoruz. İnsana ve teknolojiye yatırımımızı önümüzdeki dönem arttırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Securitas'ın yine Smart üzerinden de ulaşılabilen çalışanlar için oluşturulmuş bir çalışan portalı bulunuyor. Portal, tüm çalışanların birbiriyle direkt iletişim kurmalarını sağlıyor. Çalışanlar; özlük, bordro, izin, performans, eğitim ve denetim gibi kendilerine ait bilgilere rahatlıkla erişebiliyor, Securitas bünyesindeki yayınları takip edip duyurular bölümündeki gelişmelerden haberdar olabiliyor.

#Securitas #Securitas İnsan Kaynakları Direktörü Öyküm Gülay
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