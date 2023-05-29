Seçin sonrası piyasalarda durum ne? Dolar ve euro ne kadar oldu? Altında son durum nedir?

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta pazartesi günü ( 22 Mayıs Pazartesi ) tarihinde ilk kez 20 TL'nin üzerini görmüştü. Euro/TL ise rekor seviyesini, yine 22 Mayıs pazartesi günü 22,2751 TL'ye taşımıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Haftanın ilk işlem gününde Dolar 20 TL'den, Euro 21,49 TL'den, Sterlin 24,96 TL'den, Japon Yeni ise 14,29 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü Dolar 19,99 TL'den, Euro 21,46 TL'den, Sterlin 24,88 TL'den, Japon Yeni ise 14,29 TL'denişlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Haftanın ilk işlem gününde Ons altın 1.945 Dolar'dan, Gram altın 1.251 TL'den, Çeyrek altın 2.267 TL'den, Cumhuriyet altın 9.317 TL'den, Gram Gümüş ise 14,94 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü Ons altın 1.950 Dolar'dan, Gram altın 1.254 TL'den, Çeyrek altın 2.289 TL'den, Cumhuriyet altın 9.400 TL'den, Gram Gümüş ise 14,95 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 27 bin 919 Dolar'dan, Ethereum ise 1.897 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 77,61 Dolar'dan işlem görüyor.