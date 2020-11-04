SEÇİM SONUÇLARINA İLK TEPKİ SINIRLI POZİTİF
ÜNLÜ & Co'mment: “Seçim sonuçlarına ilk tepki sınırlı pozitif.”
ABD’de kesin olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını demokrat aday Biden önde götürüyor. Kongre tarafında ise oyların birbirine çok yakın olduğunu söylemek mümkün. Ancak oyların sınırlı bir kısmı sayıldığı için kazanın kim olduğunu öğrenmek için henüz oldukça erken. Buna karşın mevcut görünümün seçimin net bir kazananının olacağına işaret etmesi ve sürecin uzamayacağının tahmin edilmesi piyasaların sonuçlara ilk tepkisinin sınırlı da olsa pozitif olmasını sağlıyor. Dolayısıyla sabah saatleri itibariyle oluşan tablo hafta başından bu yana olduğu gibi küresel piyasalarda etkili olan iyimserliğin bugün de etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor. Haftaya oldukça güçlü bir başlangıç yaparak 100 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1134 puanın üzerini test eden ancak kapanışı bu seviyenin altında yapan BIST-100 endeksi dün ise yükselişini devam ettirerek bu seviyenin üzerinde günü tamamlamayı başardı. Teknik açıdan baktığımızda mevcut koşulların lehte olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 1134 puanın üzerinde kalınmasının yukarı yönlü eğilimi destekleyeceğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryo altında 1160 puanı ilk hedef olarak görmeye devam ediyoruz. Diğer taraftan Biden’in göreve gelmesinin TL varlıklar için negatif bir tablo yaratabileceğine yönelik algıya karşın ABD seçim sonuçlarına Borsa İstanbul’un yurtdışı piyasalardan çok ayrışarak tepki vermesini beklemiyoruz. Bu noktada yurtdışı borsaların ivme kazanması durumunda Borsa İstanbul’un küresel havaya eşlik edeceğini tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD 1,1700’nin altında seyrediyor. ABD başkanlık seçiminin risk iştahını desteklemesine paralel olarak yönünü yukarı çeviren EUR/USD seçim öncesinde 1,1700’nin üzerini test etti. Ancak kazanımlarını koruyamayan parite yeniden bu seviyenin altına inmiş durumda. Paritenin genel görünümünün zayıf olduğunu düşünsek de kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin giderek güç kazanması durumunda kısa vadede yukarı yönlü hareket alanının korunması şaşırtıcı olmayacaktır. ABD başkanlık seçiminin ardından günün en önemli konu başlığını ise ABD’den gelecek olan ISM hizmet endeksi ve ADP özel sektör istihdam verileri oluşturuyor. ISM endeksinin 57,8’de kalarak önemli bir değişim göstermesi beklenmezken önceki ay 749 bin artan özel sektör istihdamının ise 650 bin kişi artması bekleniyor. Piyasaların odak noktasının ABD başkanlık seçiminde olması nedeniyle verilerin yaratabileceği potansiyel etkinin önceki aylara kıyasla çok daha limitli kalacağını tahmin ediyoruz.
TL yön arayışında. Hafta başından bu yana diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL bu eğilimini dün de devam ettirirken USD/TL 8,50 seviyesinin de üzerine yükseldi. Ancak TL’deki zayıflığın enflasyon üzerindeki negatif etkilerinin TCMB’yi daha sıkı bir para politikası uygulamaya yöneltebileceğine ilişkin algı kurun dünkü zirve seviyesinin belirgin şekilde altına gerilemesini sağladı. %13,94’e yükselen ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ise GLP seviyesine doğru hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Öte yandan dün Ekim ayı TÜFE rakamı ise %2,13 olarak açıklandı. Enflasyon geçtiğimiz yılın aynı ayında %2 değerini almıştı. Dolayısıyla 12 aylık rakam %11,75 seviyesinden %11,89 seviyesine sınırlı şekilde yükselmiş oldu. Özellikle kur geçişkenliği nedeniyle enflasyonun yılın son iki ayında hafif yukarı yönlü bir eğilim sergilemesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Kaynak: Matriks
Artan risk iştahı ons altına da pozitif yansıyor. Son dönemde piyasalarda etkili olan satış baskısından limitli de olsa negatif etkilenen ons altın ABD’de başkanlık seçimini takip ederken dün olduğu gibi yukarı yönlü denemelerini ise sürdürüyor. Bu noktada 1900 doların üzerinin test ediliyor oluşunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak teknik görünümün daha iyimser sinyaller verdiği bir eğilimden bahsedebilmek için öncelikle 1920 doların üzerinde kalıcı rakamlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle seçim sonuçlarının ortaya koyacağı tablonun gerek risk iştahı gerekse mali teşvik paketine ilişkin beklentileri ne yönde etkileyeceği altının kısa vadeli performansında belirleyici olacaktır.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3