SEÇİM SONUÇLARINA İLK TEPKİ SINIRLI POZİTİF

Artan risk iştahı ons altına da pozitif yansıyor. Son dönemde piyasalarda etkili olan satış baskısından limitli de olsa negatif etkilenen ons altın ABD’de başkanlık seçimini takip ederken dün olduğu gibi yukarı yönlü denemelerini ise sürdürüyor. Bu noktada 1900 doların üzerinin test ediliyor oluşunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak teknik görünümün daha iyimser sinyaller verdiği bir eğilimden bahsedebilmek için öncelikle 1920 doların üzerinde kalıcı rakamlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle seçim sonuçlarının ortaya koyacağı tablonun gerek risk iştahı gerekse mali teşvik paketine ilişkin beklentileri ne yönde etkileyeceği altının kısa vadeli performansında belirleyici olacaktır.