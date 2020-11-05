SEÇİM SONRASINDA İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “Seçim sonrasında iyimserlik sürüyor” değerlendirmesinde bulundu.
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ABD’de seçim sonuçları net bir tablo ortaya koymasa da küresel piyasalarda değer kazanma eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Kongre tarafında ise ilk sinyaller seçim öncesindeki yapıda bir değişiklik olmayacağına işaret ediyor. Bu durum her ne kadar büyük ölçekli bir teşvik paketi beklentilerini törpülese de aynı zamanda vergi artırımı olmayabileceğine de işaret ediyor. TL varlıklar ise beklediğimiz gibi yurtdışındaki iyimserliğe ayak uydurarak hareket ediyor. Dolayısıyla yurtdışında değer kazanma eğilimi korundukça bunun yansımalarını yurtiçinde de görmeyi bekliyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul iyimserliğini koruyor. ABD seçim sonuçları küresel borsalarda ilk etapta dalgalanmaya yol açsa da yukarı yönlü hareket etme eğiliminin korunduğunu gördük. Benzer şekilde 1170 puanın üzerini test eden BIST-100 endeksi %1,5 civarında değer kazanımı ile günü tamamladı. Hafta başından bu yana olduğu gibi endeksin teknik görünümünün ise pozitif sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle 1135 seviyesinin aşılmasının ardından ilk hedef olarak gördüğümüz 1160 seviyesinin de üzerinde kapanış yapılması bu görüşümüzü destekler nitelikte. ABD seçim sonuçları daha fazla belirsizlik yaratmaz ise endeksin kazandığı momentumla yukarı yönlü eğilimini devam ettirmesini bekliyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD yeniden güç topluyor. Seçim sonuçlarının ilk etapta belirsiz bir tablo ortaya koymasına karşın piyasaların bardağın dolu tarafına odaklanması EUR/USD’nin yeniden 1,1700 seviyesinin üzerine yükselmesini sağladı. Özellikle mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin güç kazanması durumunda paritede yukarı yönlü hareket etme eğiliminin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan baktığımızda ise 1,1870 seviyesine kadar önemli bir direnç görmemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu seviyeye kadar yükselişin önünde önemli bir engel bulunmadığını düşünüyoruz. Ancak söz konusu seviyenin kırılıp kırılmayacağında ise seçim sonrasındaki beklentilerin nasıl şekilleneceği belirleyici olacaktır.
TL denge bulmaya çalışıyor. İlk etapta oluşan volatilitenin ardından kesin olmayan seçim sonuçlarının küresel risk iştahını desteklemesi ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında kazanımlarını artırdığını gördük. Buna paralel olarak USD/TL 8,45 seviyesinin altını sık sık test ediyor. Kurun bu eğilimini devam ettirmesinin çok büyük ölçüde küresel risk iştahına bağlı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla dışarıda iyimserliğin güç kazanması durumunda bunun yansımalarını TL’de de göreceğimizi tahmin ediyoruz. Diğer taraftan TCMB ise son toplantısında politika faizini artırmasa da fonlama maliyetini yukarı taşımayı sürdürüyor. Fonlama maliyetindeki eğilimin önümüzdeki günlerde GLP faizine doğru devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu durum TL’deki kayıpları sınırlamak için yeterli olmaz ise TCMB’nin ek önlemler alması şaşırtıcı olmayacaktır.
Kaynak: Matriks
Ons altın 1900 doların üzerinde tutunuyor. Altının 1900 doların üzerinde tutunması kısa vade için iyimser bir sinyal vermekle birlikte 1920 doların üzerinde kalıcı rakamlar görülmez ise büyük resimde anlamlı bir değişim olmayacağını düşünüyoruz. ABD seçim sonuçlarının piyasaları nasıl şekillendireceğinin yanında bugün sonuçlanacak olan Fed toplantısından çıkacak açıklamaların da altının yönü açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar Fed’in para politikasında anlamlı bir farklılık görmeyi beklemiyor olsak da seçimin ardından özellikle mali desteğe ilişkin verilecek mesajların değerli metallerde hareketliliği artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3