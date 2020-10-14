Seçim öncesi teşvik beklentisi

Amerika’da 3 Kasım seçimleri yaklaşırken piyasaların kulağı mali teşvik paketinde. Piyasalardaki risk iştahını teşvik paketi beklentileri ile aşı çalışmalarının durması belirliyor. İkinci bir ilaç devinin de aşı çalışmalarını durdurma kararı almasının piyasalardaki etkileri sınırlı oldu. Mali paket beklentileri ise yukarı yönlü katalizör olarak öne çıkmakta. Temsilciler meclisi başkanı Pelosi’nin, Trump’ın önerdiği $1,8 trilyon’luk pakedi reddetmesi üzerine paket beklentisi tekrardan beklemeye alındı. S&P500 endeksi, paket beklentisiyle 3.500 seviyesini aştı ancak bir süredir dinlenme modunda. Yerel piyasalarda Amerika’dan belirlenen hisse piyasalarındaki risk iştahında bekleme modu bir süre daha devam edebilir. Dün endekslerde yaşanan düşüş, uzunca bir süredir yavaş bir tempoda gerçekleşen yükseliş trendinden sonra yatırımcıları ralli coşkusundan uyandırdı. Önümüzdeki hafta Perşembe günü yapılacak olan PPK toplantısına kadar bu tablonun devam etmesi beklenebilir. Bugün yurt dışında Wells Fargo, Bank of America ve Goldman Sachs gibi dev bankaların bilançoları açıklanacak.

Satır Başları:

Borsa İstanbul’da Salı günü satışlar hakimdi. BİST100 endeksi %0,31 düştü, seansı 1.174 puandan kapattı. BİST30’da ise satışlar yoğundu, günü 1.297 puandan %0,77 düşüşle tamamladı. Piyasalarda Dolar kuru sabah saatlerinde 7,93, Euro 9,31 civarında seyrediyor. TL cinsinden gram Altın ise 483 Liradan alım satım gördü.

BİST100 endeksi %0,31 düştü, seansı 1.174 puandan kapattı. BİST30’da ise satışlar yoğundu, günü 1.297 puandan %0,77 düşüşle tamamladı. Piyasalarda Dolar kuru sabah saatlerinde 7,93, Euro 9,31 civarında seyrediyor. TL cinsinden gram Altın ise 483 Liradan alım satım gördü. AK Parti Sözcüsü Çelik: Erken seçim söz konusu değil. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bugün bunu net bir şekilde açıklamıştır. Seçimler zamanında yapılacaktır” dedi.

Erken seçim söz konusu değil. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhur İttifakı açısından erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli bugün bunu net bir şekilde açıklamıştır. Seçimler zamanında yapılacaktır” dedi. Kanuni Sondaj Gemisi Mersin’den demir aldı. Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin’in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme sürecini tamamlayıp demir alıp hareket etti.

Mersin’den demir aldı. Türkiye’nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni sondaj gemisi, Mersin’in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme sürecini tamamlayıp demir alıp hareket etti. Apple, iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti. Teknoloji devi Apple, iPhone 12 modellerini tanıttı. Şirket, yeni telefonlarında 5G teknolojisine de yer verdi.

iPhone 12 modellerini tanıttı, 5G teknolojisi dikkat çekti. Teknoloji devi Apple, iPhone 12 modellerini tanıttı. Şirket, yeni telefonlarında 5G teknolojisine de yer verdi. AB, Gilead'dan Remdesivir alımı için 1 milyar Euro ödeyecek. Avrupa Birliği, COVID-19 tedavisi için gelecek 6 ayda Gilead'dan satın alacağı 500 bin tedavilik remdesivir için 1 milyar Euro ödeyecek.

Gilead'dan Remdesivir alımı için 1 milyar Euro ödeyecek. Avrupa Birliği, COVID-19 tedavisi için gelecek 6 ayda Gilead'dan satın alacağı 500 bin tedavilik remdesivir için 1 milyar Euro ödeyecek. ABD’de antikor çalışmaları yürüten ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu. ABD’de yeni tip korona virüs (Covid-19) alanında çalışmalara yapan ilaç firması Eli Lilly, klinik testlerini potansiyel güvenlik endişesi gerekçesiyle durdurdu.

BİST 100

Dün endeksin 1.175 seviyesinden kapandığını izledik. Önceki işlem gününde en yüksek 1.182 ve en düşük 1.171 seviyesini gören BİST100 endeksi günü % -0,31 azalışla tamamladı. Son işlem gününde BİST100 endeksi günü 19,8 milyar TL hacimle kapattı.

Şirket Haberleri:

Tat Gıda Sanayi A.Ş. (TATGD): 02.08.2019 ve 24.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız ile Şirketimizin makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerinin durdurulmasını takiben, İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan makarna işkoluna ait gayrimenkulün uygun koşulların oluşması halinde satışı için çalışmalara başlandığı kamuya açıklanmıştı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen elektronik ihalede, söz konusu gayrimenkul için İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd. Şti. tarafından verilen KDV hariç 85.500.000 TL tutarındaki teklif en iyi teklif olmuştur. Alıcı firmadan 5.000.000 TL teminat mektubu alınmış olup; satış işlemi gayrimenkulün ihalede belirlenen koşullar üzerinden satışı için nihai yönetim kurulu kararının alınarak satış bedelinin tahsili ve tapuda devir işlemlerinin tescilini takiben tamamlanacaktır.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO): Şirketimiz projelerinden "İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 3. Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi" yer teslimi, yüklenici "Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti." ne 09.10.2020 Cuma günü yapılmıştır.

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO): 09.10.2020 tarihinde sona eren 53 no.lu e-ihale ile ilgili olarak Istanbul ili, Tuzla ilçesi, 0 ada, 4554 parselde kain tasinmaz icin Şirketimiz tarafından KDV Haric 39.400.000,00 TL (KDV Dahil 46.492.000,00 TL ) olarak vermis olduğumuz teklifimiz Emlak Konut GYO tarafından uygun bulunmustur. Satış işlemleri devam etmektedir.

Katmerciler (KATMR): Şirket yurtdışı kaynaklı 8,1mn USD tutarında muhtelif araç üstü ekipman siparişi almıştır. Teslimatlar 2021 yılı içerisinde yapılacaktır. Hisse dün günü %9,9 oranında artışla kapamıştır.

Karel Elektronik (KAREL): Şirket, Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik sayısal Sahra Santrali tedariki için 18mn TL'lik sipariş almıştır. Siparişe konu santrallerin teslimatları 2021 yılı içerisinde gerçekleşecektir. Hisse dün günü %0,1 oranında artışla kapamıştır.

USDTRY

Güne 7,9230 seviyesinden başlayan USDTRY kuru şu saatlerde 7,9280 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 7,9500 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 7,9100 – 7,8800

Direnç: 7,9500 – 7,9700

EURTRY

Güne 9,3111 seviyesinden başlayan EURTRY kuru şu saatlerde 9,3146 seviyelerinde fiyatlanıyor. Kurun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 9,3400 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 9,2900 – 9,2600

Direnç: 9,3400 – 9,3600

EURUSD

Güne 1,1746 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi şu saatlerde 1,1744 seviyelerinde fiyatlanıyor. Paritenin güne satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1700 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1,1700 – 1,1700

Direnç: 1,1800 – 1,1800

XAUUSD

Güne 1.891 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.895 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne alıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk direnç 1.901 seviyesi olarak takip edilebilir.

Destek: 1.886 – 1.876

Direnç: 1.901 – 1.907

BRENT

Güne 42,44 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 42,34 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın güne satıcılı başladığını izliyoruz.