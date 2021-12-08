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Schneider Electric'ten yeni nesil TeSys Deca Serisi motor yolvericileri

- Yeni TeSys Deca kontaktörlerde, yanma direnci daha yüksek plastik malzemeler kullanılıyor

Ekonomi 08.12.2021, 12:24
Schneider Electric'ten yeni nesil TeSys Deca Serisi motor yolvericileri

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, yeni nesil TeSys Deca Serisi motor yolvericilerini piyasaya sürüyor.

Şirket açıklamasına göre, HVAC (ısıtma-soğutma-havalandırma), elektrikli ev aletleri, asansör ve ağır sanayideki makine ve pano üreticilerinin güncel gereksinimleri doğrultusunda yenilenen TeSys GV2-3 ve TeSys D serileri, artık TeSys Deca Serisi adı altında pazarda yer alacak. TeSys Deca Serisi inovatif yönü ve yeni özellikleriyle, TeSys GV ve TeSys D serilerinin motor yolvericiler arasındaki konumunu bir adım öteye taşıyacak.

Yeni nesil TeSys Deca Serisi, performans sürekliliği ve işlevsellikten ödün vermeden, basit ve verimli çözümler sunuyor. Yeni TeSys Deca kontaktörlerde, yanma direnci daha yüksek plastik malzelemeler kullanılıyor. Bu sayede seri, elektrikli ev aleti uygulamaları ve HVAC endüstrisi için aranan EN60335-1 standardına uygun olarak sunuluyor.

Yenilenen öne takılan yardımcı kontak, tüm uygulamalarda yüksek kontak güvenilirliği için 1 mA seçeneğine sahip bulunuyor. Bu sayede zorlu endüstriyel ortamlarda bile PLC'ye doğrudan bağlantı yapılarak sorunsuz otomasyon sağlanabiliyor. En sık kullanılan Philips, Pozidriv ve düz uçlu tornavidaların tamamı ile uyumlu multi standart vidalar sayesinde montaj ve kurulum son derece hızlı ve kolay yapılabiliyor. Yenilenen döner kurma koluyla sağlamlık hissi artırılan bu güçlü motor yönetimi çözümü, kolay anahtarlama ve kontrol sağlıyor. Ayrıca, ürünün üzerindeki QR kodları kullanılarak, teknik bilgilere ve ürüne ilişkin talimatlara kolaylıkla erişilebiliyor.

Çevreyi korumak ve karbon ayak izini azaltmak için inisiyatif almakta kararlı olan Schneider Electric, bu amaçla ürünlerini de daha çevreci hale getiriyor. TeSys Deca Serisi, Green Premium 2.0 sertifikalı ve güncel REACH ve ROHS mevzuatına uygun olarak sunuluyor. Ayrıca yeşil ambalajı ile çevreye duyarlılığı bir adım öteye taşıyor. Ambalajlarda kurşunsuz mürekkep ve geri dönüştürülmüş karton kullanıldı ve plastik malzemeler olabildiğince ortadan kaldırıldı. TeSys D ve TeSys GV2-3 aileleri, TeSys Deca Serisi ile yenilenen yüzlerinde daha modern bir görünüm ve algı için koyu gri olarak tasarlandı.


#Schneider Electric
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