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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'F-35'te iki taraf da kayba uğradı'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ile hem Türk hem de ABD'li şirketlerin kayıpları olduğunu söyledi.

Ekonomi 12.03.2021, 11:05
2006
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: 'F-35'te iki taraf da kayba uğradı'

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması sonrası atılacak hukuki adımlar üzerinde çalışıldığını, ABD’li bir hukuk firması ile sözleşme imzalamanın bu amaca yönelik olduğunu, sonuçtan mağdur olan ABD’li firmalarla birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

İki taraf için de ilave yük

İsmail Demir, F-35 programından ayrılma sonrası süreçle ilgili bir soruyu yanıtlarken, Türkiye’deki hukuk firmalarıyla uluslararası hukuk açısından neler yapılabileceği konusunda bir çalışma yürüttüklerini, ardından da ABD’deki atılacak adımlar ve yol haritasını belirlemek üzere ABD’li bir hukuk firması ile sözleşme yapıldığını bildirdi. Demir, Türkiye’nin program dışında kalmasının ABD’li şirketlere de 500 milyon dolara kadar ilave yük getirdiğinin şirketlerce açıklandığını belirterek şunları söyledi:

“Mesele çok yönlü. Programın içinde olup olmamak, orada programın içinde olduğumuz sürece hem Türk, hem ABD'li şirketlerin kayıpları var. Programa girmek için Türkiye’nin ödediği bedeller, uçakların bedellerinin karşılanması var. Bunların hepsi bir konu. Bu konuların yürütülmesiyle ilgili olarak da mağdur olan tüm tarafl arın haklarının toptan gündeme getirilmesi gerekiyor. Belki ilk adamı, üretim sürecindeki kararlar ile sadece Türk firmalara yönelik zarar oluşturma değil, ABD’li firmalara da zarar oluşturma söz konusu. Zarar gören sadece Türk tarafı değil. Bu ilave bedel kimin tarafından karşılanacak” dedi. Demir, Türkiye’nin programdan çıkışı sürecinde idari yazışmalarda ne tür bir hukuki çerçeve çizildiğine yönelik soru üzerine, “Pek yazışma olmadı. Yaptık oldu gibi bir durum var” yanıtını verdi.

ABD’ye Patriot yanıtı

SSB Başkanı İsmail Demir, S-400’ün ikinci sisteminin alınması konusunda müzakerelerin sürdüğünü, Türkiye’nin beklentileri olduğunu, bunların hepsinin aşama aşama müzakere edildiğini hatırlattı. Türkiye’nin baştan beri 2 sistem S-400 için masada olduğunu hatırlatan Demir, olası en iyi şartları sağlamak için çalışıldığını vurguladı.

HAVA SOJ ve ANADOLU projelerinde son durum

Türkiye’nin elektronik karıştırıcı sistemler taşıyan uçak projesi HAVA SOJ’da engellemelerle karışıldığını açıklayan Demir, projenin gecikmeye uğrayacağını ancak sonuçlandırılacağını belirtti. Uçuş pisti de eklenen amfibi hücum gemisi ANADOLU’da hali hazırda envanterde olan İHA ve SİHA’ların konuşlandırılmasının düşünüldüğünü, çeşitli tipte uçakların bu gemide kullanılabileceği ancak her birinin yapım süresini uzatacağını belirten Demir, bu nedenle mevcut uçaklarla sonuca ulaşılacağını bildirdi. Demir öte yandan yeni İHA ve SİHA geliştirme projelerinin de sürdüğünü hatırlattı.

SAMP-T için engel yok

Ortaklarından birinin Fransa olduğu yüksek irtifa hava savunma sistemi SAMP-T alımı konusunda bir soruyu yanıtlayan İsmail Demir, uzun süredir devam eden ve çerçevesi belli bir çalışmanın olduğunu, son dokümanların imzasını beklediklerini, daha önce yavaşlayan sürecin devam ettiğini kaydetti. Demir, Fransa’nın siyasi bir engelinin çalışmalarda görülmediğini belirtti. Demir “Bu projede uzun süre önce mutabık kalınan konular var. Onlar konusunda hareket gerekiyor. Nihayetinde üç ülkenin ihtiyacını karşılayacak bir hava savunma sistemi oluşturulmak isteniyor” dedi. Türkiye’nin ATAK helikopteri ile kazandığı Pakistan ihalesine yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “ABD engel çıkarıyor ama ihale Çin’e gidebilir” açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Daha önce 1 yıl süre almıştık. Pakistan’dan 6 ay daha süre uzatımı aldık, bakacağız” yorumunu yaptı.

“Türkiye uydu imalat şirketi kurmalı”

SSB Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin uydu imalatına yönelik bir şirket kurması gerektiği yönündeki görüşünü uzun zamandır dile getirdiğini ve bu yönde ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Şirketin nasıl yapılanacağı, hangi kurumların dahil olabileceği gibi konuların değerlendirilmesi gerektiğini ancak münhasıran uydu imalatına yönelen bir şirketin gerekli olduğunu savunan Demir, “Bu konuda kabiliyeti olan şirketlerin bir arada olması gerekli diyoruz” dedi. Demir, şirketin imalat ağırlıklı olması gerektiğini, işletmeci şirketlerin ortak olması halinde de bir yönüyle işletmecilikle ilgilenebileceğini kaydetti. İsmail Demir, Türkiye’nin hibrit yakıtlı roket teknolojisinde ilerleme sağlandığını belirterek, bu tür bir roketin yakın zamanda denenebileceğini belirtti. Demir, “Belli bir aşamaya geldik, yakın zamanda bir atış olabilir” dedi.

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