SAVDES-SEN ve ESİM-SEN birleşti

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda örgütlenen Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) ve Emniyet Sivil Memurları Sendikası (ESİM-SEN), SAVDES-SEN çatısı altında birleşti.

Geçtiğimiz haftalarda hükümet ile yetkili sendikalar arasında memurların mali ve sosyal haklarına ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmeler neticesinde 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 ayda bir verilecek olan 400 Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 örgütlenme barajı getirildi. Bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkili sendikası SAVDES-SEN ve ESİM-SEN, güç birliği kararı aldı. 26 Ekim’de yapılan Genel Kurul ile birleşme gerçekleştirildi.