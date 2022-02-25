Savaşın Gölgesinde Dolar, Euro ve Altında Son Durum...

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik işgal harekatını başlattığı dünden bu yana piyasalarda büyük bir çalkantı yaşanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale yönelik başlattığı askeri harekatla birlikte yükselişe geçen piyasalar endişe veriyor.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM

Dolar, Euro ve Sterlin

Dün 14,40 TL'lere kara yükselen Dolar 14,07 TL'den, 16,25 TL'ye yükselen Euro 15,85 TL'den, 19,24 TL'yi gören Sterlin ise 18,98 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ukrayna'ya atılan her Rus mermisi ile yükselen altın fiyatları ise yine endişe veren seviyede. Onsu 1.916 dolar olan altında, gram altın 866/867 çeyrek altın 1.392/1.394, Cumhuriyet altını ise 5.730/5.733 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,92 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 461, Ethereum 2 bin 607 dolardan işlem görüyor.

Petrol 100 doları gördü

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon kararı almasının ardından 2014'ten bu yana ilk kez 100 dolara ulaştı.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.