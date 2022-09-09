Savaş salça ihracatını artırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Kulaca’da üretilecek bin 400 ton biber salçası Hollanda’ya ihraç edilecek.

Hasadı yapılan biberler kooperatif üretim tesislerinde kadınlar tarafından işlenirken, hazırlanan acı biber salçaları peyderpey Hollanda’ya gönderilecek. Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “Üretimimizde iç ve dış piyasa var. Dünyadaki gıda sıkıntısından dolayı üretim yapmayan ülkeler, Türkiye’den mal almak istiyor. Geçtiğimiz yıl gönderdiğimiz salçanın bu sene yüzde 50 fazlasını istiyorlar. Biz domates salçası ihraç etmiyoruz. Ama 500 ton civarında domates salçasını iç piyasaya satıyoruz. Biber salçasını yurtdışına ihraç ediyoruz. Salça fabrikamızda çalışan 100 işçinin 98’i kadından oluşuyor. Gece gündüz üretim yapıyoruz. 15 gün içinde domates bitecek. Sıkıntı olmazsa ihtiyacımızı karşılayacağız. Türkiye de geçen yıl domates üretiminde yüzde 20 civarında azalma vardı. Salça fabrikalarının yoğun olduğu bölgelerde domates savaşları başladı. Doların yükselmesinden dolayı kar edeceklerini zannederek, domatesin kilosu 3.3 TL’ye kadar çıkarıldı. Eskişehir, Bilecik, Yenişehir de ektirdiğimiz tarlalardan aldığımız ürünlerle salçamızı yapıyoruz" dedi.

Ahmet Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye genelinde gıdanın önemli olmasından dolayı devletin radikal kararlar alması gerekiyor. Ürün planlaması yapması gerekiyor. Önümüzdeki yıllar neler olacak? Karpuz dilimle alırken, şimdi karpuz tarlada kalıyor. Bu istikrarı sağlamak için ürün planlaması gerekiyor. Tarım sanayisi oluşturulması gerekiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün alma garantisini sağlaması gerekiyor. Çiftçi bu şekilde hem üretimi hem de kaliteyi artırır. Tarıma önem verilmeli. Türkiye böylelikle kazanır. Türkiye de normal üretim yapılırsa, 150 milyon insanı besleyecek kapasitemiz var."

Biber salçası ihracatından bahseden Uğur, “Ukrayna-Rusya savaşı gıdayı da etkiledi. Hollanda, bu yıl geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 50 artırmamızı istiyor. Bunu sağlamak hemen olmuyor. Eğer yapabilirsek, talebin büyük kısmını sağlarız diye düşünüyoruz. Bu sene hedefimiz bin 400 ton biber ihracatı. Adana dan bile biber alıyoruz. Yine döviz getirisi olarak 1 milyon doların üzerine çıkarız diye düşünüyoruz” diye konuştu.