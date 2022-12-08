Savaş nedeniyle Türkiye’ye yöneldiler

Çıldır-Aktaş Gümrük kapısında yoğunluk artarak devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Deniz trafiğinin karaya yönelmesi nedeniyle gümrük kapılarında yoğunluk giderek artıyor. Rusya-Ukrayna savaşı deniz taşımacılığını karayoluna yöneltti ve sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu. TIR yoğunluğunun artmasının bir sebebi de artan ihracat.

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı’ndaki kuyrukta günlerce bekleyen tır sürücüleri ise sıkıntılı. Özellikle gümrük kapılarında altyapının yetersiz oluşundan şikayet eden sürücüler bu sorunların bir an önce giderilmesini istiyor.