Satrancın yıldızları buluştu

Olimpiyatlar ile Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcuları ‘2022 Satrancın Yıldızları’ etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye İş Bankası’nın düzenlediği ‘2022 Satrancın Yıldızları’ etkinliğinde Dünya U16 Satranç Olimpiyatı’nda şampiyon olarak bir ilke imza atan olimpiyat takımımız ile 2022 Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye giren sporcularımız bir araya geldi. İş Bankası’nın federasyon ile 17 yıldır sürdürdüğü yol arkadaşlığının heyecanının da yaşandığı etkinliğe; Azerbaycan’da düzenlenen Dünya U16 Satranç Olimpiyatı’nda şampiyon olarak bir ilke imza atan milli takım sporcuları ile bu yıl içerisinde gerçekleştirilen dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcular katıldı.

“Satranç her durumda çok şey kazandıran bir spor dalı”

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporcuların kazandıkları dereceler ve başarılarıyla ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmelerinden büyük gurur duyduklarını ifade etti. Satrançta milli takımın Olimpiyat şampiyonluğuna vurgu yapan Aran, Bankanın Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendiğini hatırlatarak, “2024 Paris Olimpiyatları’nda da sporcularımızın satrançtaki gibi bir başarı kazanmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Satrancın faydalarına değinen Aran, bir zeka ve strateji sporu olan satrançta sporcuların zihinsel olarak önemli aşama kaydettiklerini, satrançta öğrendikleriyle hayata karşı duruşu, tutumunun değiştiğini, olgunlaştığını, özgüven ve sorumluluk duygularının pekiştiğini söyledi. Aran, satranç sayesinde zekâsını, aklını kullanıp zamanla da yarışarak birçok kombinasyonu aynı anda düşünüp hamle yapan sporcuların ileriyi görme, planlama, kuramsal düşünme ve analiz etme, dikkat, konsantrasyon, hafıza gibi zihinsel potansiyelini de ortaya çıkardığını söyledi.

Hakan Aran, özgüveni yüksek, üretici, üretken bir birey olmaya katkıda bulunan satrancın aynı zamanda hayal etme, sabır, stresle başa çıkma, duyguları yönetebilme konusunda da gençlere, çocuklara çok şey kattığını vurguladı. Aran, “Satrançta kazansanız da kaybetseniz de aslında çok şey kazanıyorsunuz. Gerçek anlamda kaybetmenin olmadığı, her durumda çok şey kazandıran bir spor dalı” dedi.

“Yetenekleri erken yaşta keşfetmek önemli”

Satrançta yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesinin önemine dikkat çeken Aran, “Bundan 17 yıl önce Satranç Federasyonu ile imza attığımız iş birliğinin ve okullarda satranç sınıfları açmamızın arkasında yatan en temel unsur da buydu; satrancı küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın kolayca erişebileceği bir spor dalı haline getirmek. Bu nedenle Federasyon ile birlikte satrancın okullardaki ders programına alınmasını destekledik. Böylelikle okullarda satranca ilgisi, yeteneği olan çocuklarımız Federasyonumuz tarafından keşfediliyor ve özel eğitimlerle satranç yolculukları başlıyor. Ülkemizin birçok yerinde yaşayan binlerce çocuğumuzun hayatına satrançla dokunmak, onlara yeni bir dünya, yeni bir ufuk açmak çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Hamlelerimiz Türkiye için, satranç için”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da konuşmasında, Türk satrancının son yıllarda yıldızlaştığını ve çok sayıda tarihi başarıya imza attığını kaydederek, “Türkiye İş Bankası’yla 17 yıldır tüm hamlelerimizi Türkiye’nin geleceği ve Türk satrancının başarısı için attık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için gece gündüz çalıştık, tüm yurdu karış karış gezdik. Çok sayıda gencimizin hayatına dokunduk. Lisanslı satranç sporcu sayısını 30 binden 1 milyon 200 bine çıkardık. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre ülkenin en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip federasyonu olduk. Ülkemizdeki her 10 sporcudan biri artık satranç sporcusu. Ve bu oran, dünya ortalamasının da üzerinde. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile büyük bir aile olduk. Attığımız doğru adımlar başarıyı getirdi. A Mili Takımımız olimpiyatlarda ‘Yenilmez Türkiye’ dedirtti. 2022 yılında genç millilerimiz, tarihimizde bir ilke imza attı ve ilk defa ‘Olimpiyat Şampiyonu’ olduk. Biri Olimpiyat Şampiyonluğu olmak üzere Dünya, Avrupa ve uluslararası şampiyonalarda toplam 606 madalya kazandık. Dünyanın en genç uluslararası ustası 8 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş oldu” dedi.

“Rakamlara yansıyan başarılar sınırları aştı ”

“Satranç için çok sayıda proje ürettik” diyen Tulay, “Yaklaşık 30 bin okula satranç sınıfı açtık. Suça sürüklenmiş çocukları ‘Yeni Hayata Bir Hamle’ projesiyle satrançla tanıştırdık. 30 ceza infaz kurumunda 40 satranç sınıfı açtık. “Benim Hamlem Benim Geleceğim” projesi ile 35 denetimli serbestlik müdürlüğünde çocuklarımıza, kadınlarımıza ulaştık. ‘Gören Eller’ projemiz ile Türkiye’deki tüm görme engelliler okullarında satranç sınıfları açtık, çocuklarımızın dünyasını satrançla aydınlattık. ‘Sevgi Evleri’nde devlet koruması altında binlerce çocuğumuzu satrançla tanıştırdık. Rakamlara yansıyan başarımız sınırlarımızı aştı, dünyaya ulaştı. Avrupa’nın en görkemli organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Satranç otoritelerinden övgüler aldık. Ülkemizin adını satrançla anılır hale getirdik. FIDE’nin ‘Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri’nde Avrupa’nın en başarılı ülkesi Türkiye oldu. Ben satrancın yaygınlaştırılmasında yürüttüğümüz projeler ve alınan başarılar nedeniyle ‘Avrupa’nın Üstün Başarılı Yöneticisi’ seçildim. Türkiye’nin ilk kadın uluslararası satranç ustası ve yönetim kurulu üyemiz Nilüfer Çınar Çorlulu, ‘Avrupa’nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni’ oldu. Ne büyük mutluluk ki satranç sınıfları sayesinde bu sporla tanışan, engelleri satrançla aşan Handenur Şahin’imiz ise ‘Avrupa’nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Kadın Oyuncusu’ seçildi. Satrançta özellikle de son 10 yılda yaşanan bu büyük dönüşümde, tüm zaferlerimizde hep yanımızda olan, bize her adımda güç veren ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası’na yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. Ve birlikte yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var” şeklinde konuştu.

Katılan başarılı sporcular ve elde ettikleri dereceler şöyle açıklandı:

Dünya U16 Satranç Olimpiyatı Şampiyon Takımı

FM Eray Kılıç

FM Taha Özkan

WFM Gülenay Aydın

Hatice Aslı Muştu

Hasan Hüseyin Çelik

CM Efe Metehan Yavuz ( Şampiyonada madalya alan sporcu)

Dünya Yaş Grupları Şampiyonası

Senem Gül Başsarı

Avrupa Yaş Grupları

Baver Yılmaz (1.)

IM Ediz Gürel (2.)

Ali Poyraz Uzdemir (3.)

Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası

Yağız Kaan Erdoğmuş (1.) Dünyanın en genç IM unvanına sahip sporcu

Elifnaz Akat (1.)

Arya Aydoğan (1.)

WCM Işıl Can (1.)

IM Işık Can (1.)

Ata Peray (2.)

Beren Kalyoncu (2.)

Yusuf Portakalcı (2.)

FM Atakan Mert Biçer (2.)

Bilgesu Şeker (2.)

Melek Nisa Kuru (3.)

Deniz Anakök (3.)

Arda Sözat (3.)

Dila Baloğlu (3.)

WCM Elif Keskin (3.)

Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası

Berk Madsman (1.)

Mertcan Seviğ (1.)

Jülide Aysu Mutlu (1.)

Alp Madsman (2.)

Ata Kolat (2.)

Gülce Nehir Kara (2.)

Gülcan Sena Kayış (2.)

Demhat Zerey (3.)