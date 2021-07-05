Satın alma gücünde dünya küçülürken Türkiye büyüyerek 13. sırada yer aldı

Ülke ekonomileri pandemi nedeniyle küçülürken Türkiye, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi yüksek bir büyümeye imza attı. İkinci çeyrekte ise yüzde 20 gibi rekor bir büyüme bekleniyor.

Bu beklentiler ışığında Dünya Bankası 2020 Satın Alma Gücü ülkeler raporu da yayınlandı. Bu raporda Türkiye, 2,371 trilyon dolarlık satın alma gücü (SGP) bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile dünyanın 13. büyük ekonomisi unvanını korudu. Türkiye OECD ülkeleri içinde de 7'nci sırada yer aldı. Türkiye, gelişmiş ülkeler karşısında düşük gelire rağmen alım gücünü korumayı başardı.

Ekonomist Zeki Akıllıoğlu, Türkiye'nin 2018'den 2019'a yaklaşık 25 milyar dolar artış gösteren SGP GSYH'sinin 2019'dan 2020'ye de 36 milyar dolar arttığını belirterek, "Böylelikle ülkemizin salgın sürecinde satın alma gücünü koruduğu hatta artırdığı belirlenmiş oldu. Dünya satın alma gücü bazında 2.638 trilyon dolar yani yüzde 2 küçülürken Türkiye, 36 milyar dolar yani yüzde 1,5 büyüme kaydetti" dedi.

SGP kuru ile hesaplandığında bir dolar ile ABD'de satın alınabilen ürün veya hizmetin aynısı veya eşdeğerinin Türkiye'de 2020 senesi için 2.13 TL'ye satın alınabildiğini belirten Akıllıoğlu, "Dolayısıyla satın alma gücü ile ilgili her sene EUROSTAT ve TÜİK tarafından açıklanan parite rakamının Avrupa ülkeleri parite ortalamasından düşük olması milli gelir hesabı açısından Türkiye için bir dezavantaj değil aksine daha az para ödeyerek eşdeğer ürüne sahip olabildiğini göstermektedir. Nitekim Dünya Bankası, nominal GSYH 2020 ülkeler raporunda 720 milyar dolar nominal GSYH'ye sahip olan Türkiye, bu 720 milyar dolar nominal GSYH'si ile ABD fiyatlarıyla 2.371 trilyon dolar değerinde olan ürün ve hizmete ulaşabilmektedir" diye konuştu.

Kişi başı satınalma gücü 28 bin 200 dolar

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, kişi başı SGP GSYH hesabında dünyada Üst Orta Gelir Grubu ülkeler içinde ikinci sıraya yükseldi. 2020 raporunda Türkiye'nin kişi başı 28 bin 200 dolarlık satın alma gücüne sahip olduğu belirlendi.

Akıllıoğlu, bu verinin önemini ise şöyle açıkladı:

"Bir başka deyişle ABD'de yaşayan bir kişinin 28 bin 200 dolar yıllık gelir ile sahip olduğu hayat standardını Türkiye'de yaşayan bir kişi 8 bin 600 dolar gelir ile sağlayabilmekte. Türkiye'nin dahil olduğu ve Çin, Rusya, Endonezya, Brezilya, Meksika, Malezya, Arjantin, Güney Afrika Cumhuriyeti, Sırbistan gibi ülkelerin de içinde bulunduğu Üst Orta Gelir Grubu ülkeleri 2020 kişi başı satın alma gücü sıralamasında Rusya 28 bin 213 dolarla birinci, Türkiye 28 bin 120 dolarla ikinci, Malezya 27 bin 881 dolarla üçüncü sırayı almıştır." (internethaber)