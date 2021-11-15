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SASKİ’nin 2022 yılı bütçesi 817 milyon TL

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda SASKİ’nin 2022 yılı bütçesinin 817 milyon TL olması öngörüldü.

Ekonomi 15.11.2021, 18:02
SASKİ’nin 2022 yılı bütçesi 817 milyon TL

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda SASKİ’nin 2022 yılı bütçesinin 817 milyon TL olması öngörüldü.

SASKİ 2. Genel Kurul Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Genel kurulda 6 gündem maddesinin konuşulmasından önce söz alan SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, 2021 yılı performans raporunu sundu.

“SASKİ’nin 2022 yılı bütçesi 817 milyon TL”

2022 yılı bütçesi hakkında bilgi veren Bahattin Yanık, “2022 yılı gelir bütçemiz 698 milyon TL, gider bütçemiz ise 817 milyon TL olup, 2022 yılında 160 milyon TL’lik borçlanmayı öngörüyoruz. Gelir bütçemiz bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 25’lik artış olacak şekilde planlandı. Gider bütçemiz ise bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 817 milyon TL olarak belirlendi. 2021 yılı için 198 milyon TL borçlanma yetkisi alırken, 2022 yılında 160 milyon TL’lik borçlanma talep ediyoruz. Gider bütçemiz de 671 milyon TL’ydi. Gider bütçesindeki yatırım tutarımız yüzde 41 mertebesinde. Bu oran da her geçen yıl kademeli olarak arttırılmaktadır. SASKİ’nin bugün itibarı ile toplam borcuna baktığımızda 2019 Nisan ayına göre azalmıştır. Hem bir taraftan yatırım yapıyoruz hem de yatırım yaparak kurumu sağlam temellere oturtmak için çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

“SASKİ’nin borcu 954 milyon TL”

Kurumun borcu hakkında da bilgi veren Yanık, şunları söyledi:

“SASKİ’nin 2019 yılı gider bütçesi 396 milyon TL, 2020 yılı gider bütçesi 527 milyon TL, 2021 yılı gider bütçesi 670 milyon TL ve 2022 yılı gider bütçesi de 817 milyon TL olarak belirlenmiştir. SASKİ’nin toplam borcu 954 milyon 841 bin 370 TL’dir. Bu borcun 463 milyon 266 bin TL’si (euro karşılığı) dış borçtur. 2019 yılında 997 milyon TL olan borç, şu anda 954 milyon 841 bin TL’ye düşmüştür. 540 milyon TL olan dış borç ise 463 milyon TL’ye düşürülmüştür.”

Başkan Demir: “212 kırsal mahalleyi içme suyuna kavuşturduk”

Göreve geldikleri andan itibaren atık su, yağmur suyu, kanalizasyon, altyapı ve içme suyu noktasında birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “2019 yılında göreve geldiğimizde tespit ettiğimiz mahalle sayısı 240 civarındaydı. Detaya girince gelen taleplerle baktık ki 420 mahallede yani toplam kırsal mahallelerin yarısına yakınında su problemi olduğunu gördük. Onları da sıfırdan alıp, 212 mahalleyi içme suyuna kavuşturduk. Bunun dışında 161 mahallemizdeki içme suyu sorununu 2023 sonuna kadar çözüyoruz. İleride mahallerimizden içme suyu sıkıntısı iletilirse muhtemeldir bu 400 mahallenin dışındakilerde su kaynaklarında problem yaşayanlardan ancak olabilecektir. Arkadaşlarımız o mahalleleri de gözden geçiriyor. Şu anda su sıkıntısı yok ama 1-2 yıl sonra su sıkıntısı olabilir mi diye çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.

Öte yandan Samsun ve ilçelerinde kullanılacak içme suyu ve atık su tarifeleri komisyonda görüşüldükten sonra tekrar SASKİ meclisinde görüşülüp karara bağlanacak.

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