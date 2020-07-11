Sarp Gümrük Kapısı’nda 153 kilogram bal ele geçirildi
TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNCE SARP GÜMRÜK KAPISINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 153 KİLOGRAM BAL, BİR ARACIN BENZİN DEPOSUNA SAKLANARAK YURDA SOKULMAYA ÇALIŞILIRKEN YAKALANDI.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 153 kilogram bal, bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmaya çalışılırken yakalandı.
Sarp Gümrük Kapısına Gürcistan’dan gelen yabancı plakalı bir araç, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirilerek, x-ray tarama cihazına sevk edildi. X-ray taramasında yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine araç, arama hangarına alındı ve yakıt deposu yerinden söküldü. Yapılan inceleme sonucunda aracın yakıt deposunun bir bölümüne zula tabir edilen özel bir bölme yapıldığı, bölmenin içerisine bal gizlendiği anlaşıldı. Araç sürücüsünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği deposundan 153 kilogram bal çıkarıldı. Ele geçirilen balın kestane balı olduğu anlaşıldı.
İnsan sağlığına uygun olmayan koşullarda Türkiye’ye sokularak, piyasaya sürülmek istenen 153 kilogram ağırlığındaki kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.
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