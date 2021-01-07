banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Avrupa ekonomisi virüs kaptı
Borsalar yeni rekor peşinde
Borsalar yeni rekor peşinde
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy'dan Türk Kızılay'ına tepki
Güne başlarken kurlarda son durum ne?
Güne başlarken kurlarda son durum ne?

Sarımsak alırken dikkat

Eskişehir’de eşi ile birlikte yıllardır sarımsak satan Sevil Yalçın, yerli üretimi olan Kastamonu sarımsağı ve ithal edilen Çin sarımsağın arasındaki farkını dile getirerek, “Vatandaş ‘ucuz bulduk’ diye Çin sarımsağı almasın. Çünkü Çin sarımsağı gerçek aroma ve tadı vermez. Kısa sürede çürüyor, turşuyu bozulur” dedi.

Ekonomi 07.01.2021, 10:51
5
Sarımsak alırken dikkat

Eskişehir’de eşi ile birlikte yıllardır sarımsak satan Sevil Yalçın, yerli üretimi olan Kastamonu sarımsağı ve ithal edilen Çin sarımsağın arasındaki farkını dile getirerek, “Vatandaş ‘ucuz bulduk’ diye Çin sarımsağı almasın. Çünkü Çin sarımsağı gerçek aroma ve tadı vermez. Kısa sürede çürüyor, turşuyu bozulur” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı uzmanlar; bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için sarımsağı önerdikten sonra, daha önceden de yüksekte olan sarımsağın fiyatı bu kez hayli değer binmişti. Sarımsağın toprağı olarak bilinen Kastamonu’da geçtiğimiz senelerde yaşanan sel yüzünden 2019 yılın sonu ve 2020 yıl boyunca kilogram fiyatı 100 liraya kadar yükselen yerli sarımsak şimdi ise 50-60 liraya satılıyor. Diğer yandan Çin’den ithal edilen beyaz sarımsağın kilosu ise 30-35 olarak satılıyor. Vatandaşlar ucuz olduğu için ilk önce tercih ettiği Çin sarımsağı kullandıktan sonra beklediği tat, aroma ve kalitesi alamayınca yine yerli sarımsağı almayı başlıyorlar. Bu arada bazı kötü niyetli sarımsak satıcıları ise Çin sarımsağını Kastamonu sarımsağı olarak belirterek ucuz fiyata satarak vatandaşı kandırıyor. Eşi ile birlikte Eskişehir’de yıllardır sarımsak satıcısı olarak bulunan Sevil Yalçın, bu kandıranlara karşı vatandaşları uyardı.

“Sarımsak, dış görünüşünde anlamalı”

Yalçın, yerli sarımsak ve Çin sarımsağın arasındaki farkını şöyle ifade etti:

Sarımsaklar alırken ilk önce dış görünüşünden anlayacaklar. Çin sarımsakları büyük olur. Rengi süt beyaz olur ve aroması yoktur. Onları dolapta koyulduğu zaman durduğu yerde büyüyor. İlk görünüşte çok güzel olsa da çok hızlı çabuk çürüyor. Kalıcı olarak bir şeylere katarsanız hem o sarımsak bozulur hem de içindeki diğer malzemeyi bozdurur. Örneği turşuya atılında hem sarımsak gem de turşu mor rengine dönüştürür ve kısa sürede bozulmasına neden olur. Ancak yerli yani Kastamonu sarımsağı ise bundan çok farklı olur. İçi mor olur. Dışı krem rengi ve kök kısmı kahverengi olur. Aroması çok kuvvetli ve kalıcıdır. Tat olarak da yediğiniz şeyin içinden kendi tadını hissettirir. Çok uzun süredir bekleyebilir. Örneği; elimde olan bu ürünleri 2020 yılında Agustus ayında aldık ve hala satılıyor. Bir tane sarımsak bile çürümedi. Bu kışın bunları satacağız ve vatandaşların evinde bile aylardır çürümeden kalacak.”

“Aşı geldi diye yerli sarımsağın fiyatı düşmez”

Sevil Yalçın, Türkiye’de Korona virüs aşısının gelmesinden sonra sarımsak fiyatında bir düşüş olduğu belirterek Çin sarımsağını ucuz fiyatta yerli ürün diye satanları hakkında da konuştu. Yalçın, “Aşı geldi diye sarımsak fiyatı düşmedi. Daha doğrusu Kastamonu sarımsağın fiyatı düşmedi. Korona virüsün aşısının Türkiye’ye geldikten sonra sarımsağın fiyatı düştüğü söyleniyorlar. Ancak bu sadece Çin sarımsağı için geçeli olabilecek bir durumdur. Yerli sarımsakların fiyatı 2019 ve 2020 yılın başında kilosu 100 liraya kadar çıkmıştı. Bunun sebebi de Kastamonu’da sel yaşanmasıdır. Daha sonra fiyatlar 60-50 lira arasında gidip geldi. Son 6 aydır da 50 liraya satıyoruz. Zaten bu kışın satacağımız sarımsakları aşı gelmeden önce aldık. Dolaysıyla şimdi fiyatta bir düşüş olması söz konusu olamaz. Korona virüs aşısından dolayı yerli sarımsağın fiyatı düştüğü söylenmesi doğru değildir yani. Ha, aşı geldikten sonra Çin sarımsağın fiyatı biraz düşmüş olabilir. Çünkü onlar kalitesiz, tatsız ve aromasızdır. Piyasaya gelişi 10 liraya ise normal satışı da 20-25 liradır. Ancak Çin sarımsağını seçerek 35-40 liraya kadar satanları var. İşte ‘aşı geldi diye fiyat düştü’ diyorlar. Vatandaşlar bunu inanmasın. Böylelikle yerli diye Çin ürünü de almasın. Çünkü onların 5 tanesi, yerli Kastamonu sarımsağın 1’ine eşit olmaz.” diye konuştu.

“Bizden giden yine bize geri döndü”

Sevil Yalçın, Korona virüs sürecinde sarımsak fiyatında yaşanan yükseliş sebebiyle vatandaşların çoğu ucuz bulduğu Çin sarımsağa yöneldiği ancak daha sonra Çin sarımsağın kalitesiz olduğu anlayınca yine yerlileri tercih ettiği ifade etti. Yalçın, bu konuda, “Virüs çıktıktan sonra vatandaşlar bizden daha çok marketlerdeki beyaz Çin ürünlerini tercih ettiler. İşte arabalarda Kastamonu sarımsağı diye satılıyor. Markette de zaten çoğunlukla Çin ürünü satılıyorlar. Daha sonra onları kullanılınca turşular bozuldu, kısa sürede çürüdü. Dolaysıyla vatandaşlar dolandırıldığı hissedip yine bize geri döndüler. Çünkü dediğim gibi Çin sarımsağın 5 tanesi yerlisinin 1 tanesine eşit olmaz. Ama şöyle bir şey var; vatandaş eskiden bir kilo alırdı, ama şimdi bir demet alıyor. Elinde ne kadar para varsa o kadar alıyor. Ama her zaman onların ilk tercihi Kastamonu sarımsağı oluyor” şeklinde konuştu.

Yeni sezonun fiyatı kimse bilemiyor

Sarımsak için yeni sezonu olarak sayılan Agustus ayından sonra var olan fiyatında düşük olup olmadığı konusunda bilgi veren Yalçın ise, “Yeni sezonun sarımsakları ise Agustus ayında satışa sunulacak. Yeni fiyatlar o vakit belli olur. Ancak o da verimine göre değişecek. Bu sene öncelikle kuraklık var. Kuraklık sebebiyle tarım git gide olumsuz etkiliyor. Şuan sarımsağı ekenler bile geleceği nasıl olacak konusunda bilgi veremiyor. Hepimizin umudu bol verimdir. Eğer bu sene bolluk yaşanırsa fiyatlar düşecektir” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Gaziantep FK 16 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12