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Sarıgöl’de devasa bal kabağı üretimi yaygınlaşıyor

SARIGÖL ZİRAAT ODASI TARAFINDAN İKİ YIL ÖNCE UYGULAMA BAHÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE 60 KİLOGRAM AĞIRLIKTA ÜRÜN VEREN KALİFORNİYA TÜRÜ BAL KABAKLARININ GEÇEN YIL DAĞITILAN ÇEKİRDEK TOHUMLARINDAN EKEN ÜRETİCİLER BU YIL 80 KİLOGRAMA ULAŞAN ÜRÜN ELDE ETTİ. DEVASA BAL KABAĞI YETİŞTİREN ÜRETİCİ AHMET AKOĞLAN ODADA SERGİLENMEK ÜZERE BAL KABAĞINI ZİRAAT ODASI BAŞKANI ALİ İHSAN ÜLGEN'E (FOTOĞRAFTAKİ) HEDİYE ETTİ.

Ekonomi 20.08.2020, 15:37
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Sarıgöl’de devasa bal kabağı üretimi yaygınlaşıyor

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından iki yıl önce uygulama bahçesinde yetiştirilen ve 60 kilogram ağırlıkta ürün veren Kaliforniya türü bal kabaklarının geçen yıl dağıtılan çekirdek tohumlarından eken üreticiler, bu yıl 80 kilograma ulaşan ürün elde etti. Devasa bal kabağı yetiştiren üretici Ahmet Akoğlan, odada sergilenmek üzere bal kabağını Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen’e hediye etti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen tarafından geçen yıl üreticilere dağıtılan Kaliforniya bal kabaklarının çekirdeklerinden ilk ürünler elde edildi. Sarıgöllü çiftçi Ahmet Akoğlan tarafından yetiştirilen Kaliforniya türü bal kabağı 80 kilogram ağırlığa ulaştı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen’e hediye edilen ilk devasa bal kabağı Ziraat Odası salonunda sergilenmeye başlandı.

"Topraklarımız verimli"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, iki yıl önce bir yerden temin ettiği Kaliforniya türü bal kabaklarını Ziraat Odasının uygulama bahçesine diktiklerini ve olumlu sonuç aldıklarını ifade ederek, "Sarıgöl ovasının toprakları gerçekten çok verimli. İlk kez geçen yıl yetiştirdiğimiz Kaliforniya türü bal kabaklarının tohumlarından çiftçilerimize beşer adet dağıtarak çoğalmasını sağladık. Verdiğimiz tohumlar ürün vermeye başladı. Yetiştiren çiftçilerimiz odamıza birer tane hediye edecekler ve biz de alacağımız tohumlarla daha fazla çiftçimize çekirdek dağıtımı yaparak Kaliforniya bal kabaklarının çoğalmasını sağlayacağız" dedi.

Devasa bal kabağını görenlerin şimdiden tohumlardan istemeye başladıklarını ifade eden Ülgen, bu tür bal kabaklarının Amerika Kaliforniya’da 350-400 kilogram geldiğini, hatta festivallerin yapıldığını ifade etti. Ülgen ayrıca, Türkiye’de Kaliforniya türü bal kabaklarının en yaygın ekim alanının Sakarya olduğunu dile getirdi.

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