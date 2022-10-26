Sarı altın satsumada hasat zamanı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yetişen, aroması ve ince kabuğuyla tüketiciler tarafından tercih edilen satsuma mandalinada hasat zamanı geldi. Bu yıl 22 Ekim’de ihraç edilmeye başlanan satsuma mandalinalar, ilçede pek çok üreticinin geçim kaynağını oluşturmuş durumda. Ege İhracatçı Birliği Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu yıl satsuma rekoltesinin yüksek, lezzetinin de güzel olduğunu belirterek tüketicileri mandalinasız bırakmayacaklarını söyledi.

"Rakibi olmayan cins"

Satsuma mandalinanın dünyada meşhur ve rakibi olmayan bir cins olduğunu ifade eden Uçak, “Satsumanın lezzeti ve aromasının yerini hiçbir mandalina tutmuyor. Seferihisar’da satsuma mandalinada hasat zamanı geldi. Sabahın erken saatlerinde hasada başlanıyor, mandalinalar kasalara konulup işletmelere gidiyor. İşletmelerde de işlem görerek paketleniyor. Ardından sipariş verilen yerlere gönderiliyor. Bu yılın rekoltesi, 2021 yılına göre daha iyi. Kalitemiz ve rekoltemiz güzel durumda. Üreticiler ürünlerini 5 buçuk lira ile 6 lira arasında satıyor. Hasat, nakliye, paketleme, ambalaj masrafları oluyor. Tezgahta ister istemez bu fiyat katlanıyor” dedi.

2021 yılında 930 bin ton satsuma ihracatı

Satsuma mandalinayı Avrupa ülkeleri ve Rusya pazarında tanıttıklarını ve taleplerin giderek arttığını kaydeden Uçak, “22 Ekim’de ihraç izni verildi ve o günden beri hasadımız başladı. Satsuma mandalina, Türkiye’nin hemen hemen her yerine gidiyor. Yurt dışında ise 62 ülkeye satsuma mandalinayı ihraç ediyoruz. 2021 yılında 450 milyon dolar ile 930 bin ton satsuma ihracatı gerçekleşti. Bu sene bu rakamın yüzde 20 oranında üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu dönem ayrıca satsumanın raf ömrünü uzatmanın çalışmasını yapıyoruz. Hasat, hava şartlarına göre ocak ayının sonuna kadar devam eder. Soğuk hava depolarında da bir ay muhafaza edildiği göz önüne alınırsa satsumanın satışı şubat-mart aylarına kadar sürer. Hemen ardından da başka cins mandalinamız mayıs ayına kadar tüketiciye ulaşır. Biz tüketicileri mandalinasız bırakmamaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

Üreticinin yüzü gülüyor

Seferihisarlı üretici Atilla Demirkanat ise “35 dönüm arazide bin 650 mandalina ağacımız var. Sabah saatlerinde mesaiye başlıyoruz ve akşama kadar 50 işçiyle hasadımızı yapıyoruz. Bu sene rekoltemiz çok güzel. Malımız bereketli, taneler iri ve kaliteli. Fiyatlar da bu yıl iyi. Allah bereket versin. Bu yıl 6 lira civarında satış yapıyoruz. Peşin olarak iyi bir fiyata mal sattığımızı düşünüyoruz. Yüzümüz gülüyor” diyerek memnuniyetlerini söyledi.