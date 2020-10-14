Sardis’ten VakıfBank’a Altın Ödül

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerine finansal konfor sağlayan VakıfBank, Türkiye’de ilk kez uyguladığı Mirriad teknolojisiyle bu kez sosyal bir konuda konfor sağladı. TV içeriklerini internette daha fazla tüketmeye başlayan izleyiciler için reklam kesintisini önleyen sistem, video içerikte yer alan bir nesnenin yüzeyine ya da uygun platformlara otomatik olarak yerleştiriliyor. Sistemle ayrıca yapay zeka ile hedef kitle analizi yapılarak uygun sahneler seçilebiliyor. Bu teknolojiyle en çok tüketilen içeriklerde ürün ve hizmetleriyle hedef kitlesinin karşısına çıkan VakıfBank, uyguladığı kampanya ile 2 milyon görüntülenme rakamına ulaştı ve ‘En Yeni Dijital Fikirler’ kategorisinde Altın Sardis’in sahibi oldu.

“Dijital gelişimin olduğu yerdeyiz”

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak tüm gelişmeleri yakından takip ederek, sadece finansal bir vizyon olarak değil beklentilere yanıt verebileceğimiz her alanda geleceğe yön verecek, çözümler üretebilecek bir dijital anlayış benimsiyoruz. Yapılan araştırmalarda Türkiye’de online platform izleyicilerinin büyük çoğunluğunun, TV içeriği izlerken reklam engelleyici kullandığını tespit ettik. İçeriğimizin uygun hedef kitlemizle buluşması ve bunu yaparken izleyicilerin seyir keyfinin bölünmemesini amaçlayarak, bugüne kadar Türkiye’de dijital pazarlama iletişiminde kullanılmayan Mirriad teknolojisini hayata geçirdik. VakıfBank olarak dijital gelişme, yenilikçi fikirler neredeyse orada biz varız. Bankacılık alanında pek çok ilkimiz vardı. Bu projeyle yine bir ilki daha gerçekleştirdik. Sardis tarafından da ‘En Yeni Dijital Fikirler’ kategorisi Altın Sardis Ödülü ile takdir edilmesi bizleri ayrıca mutlu etti” dedi.