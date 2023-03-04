Şap tehdidi Türkiye’nin en büyük hayvan pazarında yoğunluğu artırdı

Türkiye’nin en büyük hayvan pazarı olma özelliğini taşıyan Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki ‘Hayvan Pazarı’nda birçok ilde görülen şap hastalığı nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Sivas kent merkezine 84 kilometre uzaklıktaki Şarkışla Hayvan Pazarı, adeta hayvan piyasasının belirlendiği yer olarak biliniyor. Yaklaşık 10 bin hayvan kapasitesi ile 2013 tarihinden bu yana hizmet veren ruhsatlı hayvan pazarında büyük ve küçükbaş hayvanlar Cumartesi günü alıcıları ile buluşuyor. Şarkışla hayvan pazarı bugün ayrı bir yoğunluğa ev sahipliği yaptı. Birçok ilde görülen şap hastalığı sonrası hayvan pazarları kapatılınca tüccarlar adeta Şarkışla hayvan pazarına akın etti. Türkiye’nin birçok ilinden buraya gelen tüccarlar hayvanlarını uzun pazarlıklar sonucu satışını yaptı. Öte yandan, pazardaki yoğunluk havadan görüntülendi.

“Diğer hayvan pazarları kapalı”

Büyükbaş hayvan satışı yapan Oktay Topçu, diğer hayvan pazarlarının kapalı olduğunu söyleyerek, “Diğer bazı hayvan pazarları kapalı olduğu için buraya geldik” dedi.