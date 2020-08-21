Şanlurfa’da onlarca iş yeri açık artırma ile satışa çıkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Şanlıurfa’da 144 iş yerini açık arttırma ile satışa sunacak. TOKİ tarafından Şanlıurfa kent merkezinde inşa edilen 144 iş yeri müzayede yoluyla satılacak. Yüzde 25 peşin ödeme kaydı ile 60 ay vadeli satılacak iş yerleri için 25 Ağustos Salı günü GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde müzayede düzenlenecek. Saat 13.00’te gerçekleştirilecek müzayedeye katılmak isteyen vatandaşlar, salona HES kodu ile girebilecek.

Satılacak iş yerlerinin fiyatları 61 bin 200 TL ile 278 bin 900 TL arasında değişiyor. Her metrekareye uygun işyeri bulmak ise mümkün.

Açık arttırma ilgili bilgi ise 'www.emlakmuzayede.com.tr' adresinden alınabiliyor.