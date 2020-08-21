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Şanlıurfalılar doğalgaz müjdesini sevinçle karşıladı
BAZI VATANDAŞLAR, ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT DEV EKRANDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MÜJDESİNİ TAKİP EDERKEN BAZI VATANDAŞLAR İSE KIRAATHANELERDE, BERBERLERDE VE İŞ YERLERİNDEN TAKİP ETTİ.
Ekonomi 21.08.2020, 17:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayında yaptığı açıklamalar Şanlıurfa’da vatandaşlar tarafından dev ekrandan takip edildi. Vatandaşlar, doğalgaz müjdesini sevinçle karşıladı.
Karadeniz’de Tuna -1 kuyusundan bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Sarayında açıklandı. Türkiye tarihinin en büyük keşfi olarak değerlendirilen doğalgaz sevincini dev ekranda izleyen Şanlıurfalılar büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.
Bazı vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait dev ekrandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini takip ederken bazı vatandaşlar ise kıraathanelerde, berberlerde ve iş yerlerinden takip etti.
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