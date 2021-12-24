Şanlıurfalı kadınlar el emeği halı üretiyor

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde kadınlar boş zamanlarını değerlendirmek ve aile ekonomisine katkı sağlamak için halı dokuma merkezinde el emeği halılar üretiyor.

Karaköprü Belediyesinin kırsaldaki vatandaşların kalkınması için kurduğu merkezlerden Hamurkesen Mahallesi Halı Dokuma Merkezinde, kırsalda yaşayan kadınlar hem üretim yapıyor hem de para kazanarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Karaköprü Belediyesinin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü ’Maharetli Hanım Eller’ projesiyle ilçeye bağlı Hamurkesen Kırsal Mahallesine kazandırılan halı dokuma merkezinde kadınlar el emeği göz nuru halılar üretiyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin girişimleriyle gerçekleştirilen projede özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların çalışması, üretim yapması hedeflenirken, burada kadınlar halı dokuma mesleğini öğreniyor, bir yandan da boş zamanlarını değerlendirerek para kazanıyor.

Kadınların ürettiği halılar anlaşmalı firma tarafından teslim alınarak yurt içinde ve yurt dışında satışa sunuluyor.