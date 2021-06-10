Şanlıurfa’da ’Ubet’ nohut hasadı başladı

Tarım diyarı Şanlıurfa’da sıcağa, kuraklığa ve hastalığa dayanıklı "Ubet” çeşidi nohutun hasadı başladı.

Şanlıurfa’da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından geliştirilerek tescillenen nohut çeşidi Ubet, dekarda 400 kilogram verimiyle ekonomiye büyük katkı sağlıyor. GAPTAEM tarafından geliştirilen ve çiftçilere sunulan "Ubet" isimli tescilli nohut tohumu, hem verimi hem de lezzetiyle yüzleri güldürüyor. Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla çalışan merkez mühendislerinin, geliştirerek tescillediği nohut hasadı başladı. Ubet nohut tohumunun dekar başına 400 kilograma kadar verim verdiği belirtildi.

Ürün çeşitliliği için çalışmalar sürüyor

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Gayberi, “Burada yaptığımız çalışmalarda üretici ve tüketici talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Biyotik streslere dayanıklı yüksek verimli makinalı hasada uygun çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Genelde ürettiğimiz çeşitlerimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi kışlık ekimlere uygun çeşitlerimizdir. İç Anadolu ve yüksek kesimlerde yetişen türler ise yazlık ekimleri yapılıyor. Kışlık ekimler, yazlık ekimlere göre yaklaşık yüzde 30, yüzde 40 daha verimlidir. Bu bölgemizde de daha çok yazlık ekimler yetiştiriliyordu. Son zamanlarda geliştirdiğimiz ürünlerimizin hemen hemen tamamı kışlık ekimlere uygun ürünlerdir. Genel itibariyle sıcağa, kuraklığa hastalığa dayanıklı türler geliştiriyoruz. Ürünlerimiz, tüketicinin isteğine göre iri veya küçük taneli olarak yetiştirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasadı yapılan nohutun, yüksek verimi ile bölge çiftçisinin gözde ürünü haline geldiği bildirildi.