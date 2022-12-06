Şanlıurfa’da herkese ucuz ekmek, seri üretim 1 Ocak’ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa ziyareti sırasında bazı ulusal basın kuruluşlarında gündeme gelen halk ekmek büfesi polemiğini Belediye Başkanı sonlandırdı. "Büfe var ekmek yok" eleştirilerine fabrikada cevap veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 1 Ocak’ta seri üretime geçileceğini duyurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halk Ekmek Fabrikasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Son teknoloji modern cihazlarla donatılan fabrikada birkaç gün içerisinde deneme üretimi başlayacak. Fabrika 1 Ocak 2023’te ise seri üretime geçecek. Şanlıurfa’da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen proje ile günlük 100 bin ekmek üretimi gerçekleştirilecek. BELTUR A.Ş. tarafından işletilecek Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmekler şehrin farklı bölgelerine kurulan 35 farklı büfede satışa sunulacak.

“Günlük 100 bin ekmek üretilecek”

Halk Ekmek Fabrikasındaki çalışmaları incelemesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, halk ekmek fabrikasında 1 Ocak 2023’te seri üretime geçileceğini aktardı. Beyazgül, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan halk ekmek fabrikasındayız. Fabrikamız Allah nasip ederse pazartesi günü deneme üretimine geçecek. 1 Ocak 2023’te ise seri üretime geçecek. Fabrikamız günde 100 bin ekmek üretecek. İnşallah dezavantajlı insanımıza bir imkan sağlamış olacağız. Bir destekte bulunmuş olacağız. Bu halkımıza önemli bir hizmettir. Bu hizmeti yaparken, bir yandan fabrikamızı tamamlarken diğer yandan da halka satış noktalarını oluşturmak zorundaydık. Halkımıza satış noktalarını oluşturduk. Büfeler yaptık. Böylelikle fabrika faaliyete geçtiği anda hiçbir eksiklik kalmadan doğrudan halkımıza ulaşmış olacağız. Yapmış olduğumuz büfeleri de birkaç ay önce gerçekleştirdik. Çünkü üretime geçtiğimiz zaman telaş olmaması içindir. Günde 100 bin ekmek üretilen bir fabrikada üretilen ekmeklerin elde kalmaması, israf olmaması gerekir ki büfeler bunun en önemli ayağıdır” dedi.

“Fabrika burada büfeler oradadır”

Beyazgül, açıklamasının devamında, “Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa’ya geldiğinde çok büyük eserler açıldı. Kavşaklar açıldı, yollar açıldı. Fabrikalarımızdan, canlı hayvan borsamızdan, mezbahalarımızdan bahsedildi. Yani milyarlık tesisler açıldı. O küçücük büfe Cumhurbaşkanı’mızın gözünü boyamak için yola konulur mu? O gazete manşette yer vermiş. Oraya büfe koymuşlar ki Cumhurbaşkanı’nın gözü boyansın. Fabrika olmadan büfe konulur mu? İşte fabrika burada büfe oradadır. Bu gazete, yalan haberlerle halkın kafasını değiştirmek istiyor. Biz de halka hizmet esastır. Gazetelerin de görevi doğruları yazmaktır. Hakikatleri yazmaktır. Halkın gören gözü ve işiten kulağı olup bunu halka yansıtmaktır. Olmayan bir şeymiş gibi bunu bu şekilde lanse etmek gerçekten de çok üzücüdür. Şanlıurfa halkı adına da üzücüdür. Şanlıurfa halkı her şeyi görüyor. Manşeti gördüğüm zaman halkımız bana şunu söylediler. Üzülmememi ve her şeyi bildiklerini söylediler. İnsan ister istemez üzülüyor. Ulusal bir gazete sanki fabrika yokmuş, büfe konulmuş gibi aktarılıyor. Ben buradan o gazeteyi kınıyorum” İfadelerine yer verdi.