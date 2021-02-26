Şanlıurfa’da fidan satışları yeni yılda iki kat arttı

Şanlıurfa’da havaların ısınmasıyla birlikte fidan satışları, yeni yılın ilk iki ayında geçen yıla oranla iki kat arttı.

Şanlıurfa’da fidan dikim sezonunun başlamasıyla fidan satış noktalarında yoğunluk yaşandı. Fidan satıcıları, satışlarının adeta patlama yaptığını belirterek, yeni yılın ilk iki ayının geçen yılla oranla iki kat daha fazla satış yaptıklarını söyledi. Fıstık, zeytin ve badem fidanı fiyatlarının 5 ile 15 lira arasında değiştiğini ifade eden fidan satıcıları, önceleri tane ile alınan fidanların şimdilerde çiftçiler tarafından yüzlerce hatta binlerce adet alındığını söyledi. Vatandaşlar, fidan satış noktalarında aldıkları fıstık, zeytin ve badem fidanlarını araçlarına yükledikten sonra arazilerine götürerek ekimini yapıyor.

Satışlarının pandemi nedeniyle geçen yılın ilk iki ayında istenildiği gibi olmadığını belirten fidan satıcısı Müslüm Dağlı, “Allah’a çok şükür şimdi satışlarımız çok iyidir. Fıstık, zeytin ve badem fidanı satışlarımızda patlama oldu. Fidan satış noktalarına gelerek fıstık, zeytin ve badem fidanlarını alan vatandaşlar, herkesin en az bir ağaç dikerek yeşil bire Şanlıurfa için katkı sunması gerektiğini belirtti. Fıstık fidanlarına ilginin daha da arttığını belirten vatandaşlar, önceleri tane ile aldıkları fidanları, şimdi onlarca, yüzlerce adet aldıklarını söyledi.