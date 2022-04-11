Şanlıurfa’da belediye serası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan serada yetiştirilen salkım domateslerin ilk hasadı yapıldı. Serada üretilen domatesler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bereketli tarım toprakları ve GAP’ın getirdiği modern sulama sistemlerinden de yararlanarak güneş ışınlarını en fazla alan şehirlerden biri olan Şanlıurfa’da seralar kurarak üretimi ve istihdamı destekleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kurduğu serada meyvelerini aldı. Serada yetişen domateslerin hasadı yapıldı. Serada 40 ton domates hedefiyle toprakla buluşturulan salkım domates fidelerinden elde edilecek gelirin bir bölümü ile serada çalışan işçilerin maaşları ödenecek. Geriye kalan domateslerin tamamı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Gıda üretiminin önem kazandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın” talimatları ışığında kurduğu serada domates üretimine başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarıyla hem üretime hem de istihdama büyük destek sunarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alıyor.

“Serada ürettiğimiz domatesler ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürülecek”

Serada hasat yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hasadın ardından değerlendirmelerde bulundu. Beyazgül, serada yetişen domateslerin büyük bir bölümünü ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını, kalan kısmının satışı ile serada çalışan kadın işçilerin maaşlarının ödeneceğini söyledi. Beyazgül, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir serayı kurduk. 40 ton hedefi ile kurduğumuz bu serada yetişen domateslerin 50 tonu bulabileceğini değerlendiriyoruz. Öncelikle bu serada çalışan işçilerimizin ücretleri ödenecek. Kalan büyük bir kısmını da ihtiyaç sahibi evlere kendi elimizle götürüp teslim edeceğiz afiyet olsun diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin kurduğu serada yetişen ve hasadı yapılan domatesler özenle kutulara yerleştirilerek ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında yer alacak.