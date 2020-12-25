banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul'daki vaka sayılarına ilişkin açıklama!
ABD'nin Nashville kentinde park halindeki araçta patlama
ABD'nin Nashville kentinde park halindeki araçta patlama
Aburrahman Dilipak'tan Ekrem İmamoğlu'na destek
Aburrahman Dilipak'tan Ekrem İmamoğlu'na destek
Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu olacak mı?
Yurt dışı seyahatleri için aşı zorunlu olacak mı?

Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak

Şanlıurfa’da binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan 8 fabrikanın yapımıyla ilgili protokol imzalandı. Yapılacak fabrikalarla binlerce kişi iş sahibi olma imkanı elde ederken, Şanlıurfa ise ayakkabı üretim sayısını yıllık 10 milyon çiftten 30 milyon çifte yükselterek ayakkabı üssü olacak.

Ekonomi 25.12.2020, 17:25
8
Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak

Şanlıurfa’da binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan 8 fabrikanın yapımıyla ilgili protokol imzalandı. Yapılacak fabrikalarla binlerce kişi iş sahibi olma imkanı elde ederken, Şanlıurfa ise ayakkabı üretim sayısını yıllık 10 milyon çiftten 30 milyon çifte yükselterek ayakkabı üssü olacak.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde 2017 yılında başlatılan ve 13 fabrikada yaklaşık 2 bin kişinin istihdam edildiği ayakkabıcılık sanayi bölgesinin ikinci etabının yapılması için imzalar atıldı. 18 ay süreli projenin tamamlanmasıyla Şanlıurfa’da 8 ayakkabı fabrikası daha inşa edilecek. Yatırımcılara tahsis edilecek fabrikalarda 6 bin kişinin daha ayakkabıcılık sektöründe istihdam edilmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklediği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi mali desteğini öngören protokol, Valilik toplantı salonunda düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay ile basın mensupları katıldı.

Başarısını ispatlayan bir proje

Protokol imza töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, böylesi bir projenin uygulanmaya başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’nın kalkınması, gençlerin geleceğe iyi hazırlanması, istihdam sorununu çözmeye yönelik adımlar atılması konusunda kamu idaresi ve yerel yönetimler olarak büyük bir çaba içerisinde olduklarını söyledi.

İstihdam sorununu çözmeye yönelik, emek yoğun yatırım projelerini önemsediklerini ve daha önce ayakkabıcılık sektörüne tahsis ettikleri 13 fabrikada 2 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Şanlıurfa’nın en fazla kamu yatırımı alan ve özel sektörün ilgi gösterdiği illerin başında geldiğini kaydederek, “Cumhurbaşkanımız liderliğindeki tüm hükümetlere, bugüne kadar Şanlıurfamıza sağladıkları kamu yatırımlarından dolayı şükranlarımızı sunmayı borç biliyoruz” diye konuştu.

2017’den itibaren başlatılan çalışmalarla bakanlık desteğine ilave olarak Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı katkısıyla 13 işyerinin ayakkabıcılık sektörüne tahsis edildiğini ifade eden Vali Erin, “Bu proje, başarısını ispatlayan bir proje. Yerel yönetimlerimizle yaptığımız istişareler ve aldığımız kararlarla çok anlamlı bir hizmete vesile olacağız” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, projelerin Şanlıurfa’ya hayırlı olmasını diledi.

Protokol imza töreni toplantısında değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapacakları 6 fabrika ile amaçlarının ilerleyen zamanlarda Şanlıurfa’da işsizliği tamamen sıfıra indirmek olduğunu söyleyerek, "Bu işsizliği nasıl azaltırız diye zaman zaman valimizle belediye başkanlarımızla bir araya geliyoruz. İşsizlik ve istihdam konusunda hızlı bir çözüm gerekiyordu. Hızlı çözüm için de şöyle bir düşünce gelişti. Biz sanayicinin alt yapısı olan fabrikamızı yapalım, sanayici dışarıdan gelsin tesisini getirsin ve burada fabrikasını kursun. Böyle bir yatırımın artık boşa gitmeyeceğini ortaya koydu. Ön anlaşmaları yaptık. Organizeden tahsisimizi aldık valimizin, Karacadağ Kalkınma Ajansımızın destekleri ile Biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 6 adet fabrika yapımına başlıyoruz. Bugün burada protokolünü imzalayacağız. Haliliye Belediye Başkanımız da 2 adet fabrikanın başlangıcını yapacaklar. Ben buna başlangıç diyorum, neden başlangıç çünkü Şanlıurfa genç nüfusuna göre, işsizlik oranlarına göre bu yeterli değil. Amacımız Şanlıurfa’da işsizliği tamamen sıfıra indirmek" diye konuştu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise işsizlikle ilgili sahada hep birlikte mücadele ettiklerini belirterek iyi niyet başlangıcı olarak Haliliye Belediyesi olarak valiliğin kendilerine tahsis etmiş olduğu alan içerisinde 2 adet fabrika ile istihdama yönelik katkıda bulunacaklarını aktardı.

8 yeni fabrika kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklediği toplam 18 milyon 840 bin TL bütçeli Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesine, bakanlık 16 milyon 956 bin TL, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyon 884 bin TL’lik mali destek sağlayacak.

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinin ikinci etabının kurulacağı Şanlıurfa OSB ikinci kısımdaki 31 bin 248 metrekarelik arsa bedeli olan 499 bin 979 TL Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 10 bin 300 metrekarelik arsa bedeli olan 164 bin 807 TL de Haliliye Belediyesi tarafından ödenecek.

Tahsis edilen arsalar üzerine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6, Haliliye Belediyesi tarafından ise 2 fabrika binası inşa edilecek. İnşaat yatırımlarıyla toplam 33 milyon TL’lik bütçeye ulaşması tahmin edilen projelerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 14 27
2. Galatasaray 13 26
3. Fenerbahçe 14 26
4. Beşiktaş 13 25
5. Gaziantep FK 13 24
6. Hatayspor 13 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 13 20
9. Trabzonspor 14 20
10. Konyaspor 13 18
11. Göztepe 14 18
12. Rizespor 13 18
13. Kasımpaşa 14 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 13 15
17. Denizlispor 13 12
18. Gençlerbirliği 13 12
19. Kayserispor 13 10
20. Ankaragücü 13 9
21. Erzurumspor 14 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Menemen Belediyespor 15 18
12. Ümraniye 15 17
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 12 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Chelsea 14 25
6. Tottenham 14 25
7. Southampton 14 24
8. Man City 13 23
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 14 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12