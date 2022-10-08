Şanlıurfa 9. Gıda, Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı kapılarını açtı

Türkiye’nin birçok ilinden tescilli coğrafi işaretli yöresel ürünlerin sergilendiği "Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları" fuarı Şanlıurfa’da kapılarını açtı.

Şanlıurfa bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Gıda, Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları” fuarına ev sahipliği yapıyor. Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından düzenlenen fuarda, Ankara, Şanlıurfa, Kayseri, Bursa, Adıyaman, Hatay, Trabzon, Van ve Erzurum gibi birçok ilin yöresel ürünleri satışa sunuldu. Karaköprü ilçesinde açılışı yapılan fuar, 7-12 Ekim tarihleri arasında saat 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak.

Fuara katılan çeşitli firma temsilcileri, Şanlıurfalıları fuar alanına davet etti. Trabzon’un yöresel ürünlerinin Şanlıurfa’ya getirdiklerini belirten esnaf Muhammed Gündoğdu, “Trabzon’dan geldik. Trabzon-Gümüşhane olarak tereyağımız, peynirimiz, mıhlama peyniri ve kaşarımız hepsini getirdik. Pekmezimiz ve balımız var. Şanlıurfa’ya gıda fuarına geldik. Şanlıurfa halkını bekliyoruz. Güzel ve tamamen doğal organik ürünleri getiriyoruz. Bugün başladı ve ayın 16’sına kadar açık olacak. İnşallah Şanlıurfa halkını da fuara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar, fuarda Türkiye’nin dört bir yanından yöresel lezzetlerin ayaklarına kadar geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.