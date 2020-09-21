SANKON’dan hükümete dış politika desteği

SANKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanı iş adamı Bent Ahlat, son zamanlarda dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bent Ahlat, “SANKON Yüksek İstişare Kurulu Olarak Türkiye Cumhuriyeti devletimizin dış politikada almış olduğu kararları büyük bir kararlılıkla destekliyoruz. Özellikle Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde devletimizin ve hükümetimizin Türk halkının yüksek menfaatlerini de göz önünde bulundurarak hiç bir konuda taviz vermeyişi bizleri çok mutlu etmiştir. SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun ve yönetim kurulu üyelerinin de bu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetimize destek ve katkılarını da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.