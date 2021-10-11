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SANKON’dan Antalya ve İzmir’e yeni atama

SANKON, Antalya İl Başkanlığı görevine Emel Yenigün’ün, İzmir İl Başkanlığı’na ise Muberra Türkkan’ın atandığını açıkladı.

Ekonomi 11.10.2021, 12:31
SANKON’dan Antalya ve İzmir’e yeni atama

SANKON, Antalya İl Başkanlığı görevine Emel Yenigün’ün, İzmir İl Başkanlığı’na ise Muberra Türkkan’ın atandığını açıkladı.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcıları Murat Uygur ve Abdullah Arslan, Antalya ile İzmir İl Başkanlığı görevlerine yeni atama yapıldığını açıkladı. SANKON Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur, Antalya İl Başkanlığı ve Akdeniz Bölge Başkanlığı’na Emel Yenigün getirildiğini söyledi. SANKON Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Arslan ise İzmir İl Başkanlığı ve Ege Bölge Başkanlığına Muberra Türkkan’ın getirildiğini açıklayarak, yeni görevinde başarılar diledi.

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