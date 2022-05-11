SANKON şirketlerinden 2022 yılında Avrupa ve Latin Amerika ülkelerine ihracat hamlesi

SANKON, 2022 yılında Avrupa ülkelerine 20, Latin Amerika ülkelerine 2 milyar dolar ihracat katkısı sağlayacağını açıkladı.

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Uğur Çelebioğlu; 2022 yılında Avrupa Birliği’ne üye 27 devlete, 20 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Çelebioğlu, Yönetim Kurulu adına yapmış olduğu yazılı açıklamasında, “SANKON üyesi şirketlerimiz, her sektörde Avrupa Birliği’ne üye ülkelere, 2022 yılında 20 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflemektedir. Kuruluş olarak, Türkiye ile Avrupa devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, SANKON ve Avrupa devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile iş forumu konferansları yapmayı planlıyoruz” dedi.

SANKON kuruluşu; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’da faaliyet gösteriyor.

Öte yandan bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Uğuz ise Latin Amerika ülkelerine 2 milyar dolar ithalat ve ihracat katkısı hedeflediklerini açıkladı.

Uğuz, yapmış olduğu açıklamada, “Türk şirketleri olarak, Latin Amerika Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi SANKON kuruluşu ve Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile kuruyoruz ve yürütüyoruz. SANKON Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu önümüzdeki günlerde Türkiye ile Latin Amerika Devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de destek ve katkılarıyla, Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri organizasyonu ile Latin Amerika kıtasında bulunan devletlere her alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirketlerimizle ziyaret gerçekleştirecektir. SANKON Kuruluşu Latin Amerika kıtasında bulunan Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Guyana, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuella devletlerinin tamamında faaliyet göstermektedir” ifadelerini kullandı.